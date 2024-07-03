Dağıstan Müftülüğü, güvenlik nedeniyle peçe takmayı geçici olarak yasakladı - Son Dakika
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Dağıstan Müftülüğü, güvenlik nedeniyle peçe takmayı geçici olarak yasakladı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Müftülüğü, bölgede 23 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırılar sonrası güvenlik nedeniyle peçe takmayı geçici olarak yasakladığını duyurdu. Müftülük, tespit edilen tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar peçenin takılmasının yasak olduğunu belirtti. Saldırılar sonucunda 22 kişi hayatını kaybetmiş ve bir kişi tutuklanmıştı.

03.07.2024 10:11
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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Müftülüğü, bölgede 23 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırılar sonrası güvenlik nedeniyle peçe takmayı geçici olarak yasakladığını bildirdi.

Dağıstan Müftülüğünden yapılan açıklamada, bölgede 23 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırılar sonrası güvenliğe yönelik tehditlerin geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, " Müftülük, tespit edilen tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar peçenin takılmasının geçici olarak yasaklandığını duyuruyor." ifadesine yer verildi.

Olay

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis ve 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.

Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, saldırganlardan iki kişinin Dağıstan'ın Sergokalinsky bölgesinin yöneticisi Magomed Omarov'un oğulları olduğu ve öldürüldüğü iddia edilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Omarov'un görevinden alındığı belirtilmişti.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, saldırganların arasında Omarov'un akrabalarının bulunduğunu ve bu nedenle yönetici pozisyonundakilerin soruşturmadan geçirileceğini açıklamıştı.

Saldırıların organizasyon sürecinde yer aldığı şüphesiyle bir kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dağıstan Müftülüğü, güvenlik nedeniyle peçe takmayı geçici olarak yasakladı - Son Dakika

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