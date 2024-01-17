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Dağların Oğlu kışı igloda geçiriyor - Son Dakika
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Dağların Oğlu kışı igloda geçiriyor

Erzurum'da yaşayan ve kendini doğal yaşama adayan Bülent Erkan, Eskimo evi olan igloda kışı geçiriyor. Doğayı çok seven Erkan, igloda yaşamaktan keyif aldığını ve doğal beslenmeyle sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü belirtiyor.

Dağların Oğlu kışı igloda geçiriyor
17.01.2024 - 22:29,  Güncelleme: 22:35
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Dağların Oğlu kışı igloda geçiriyor

ERZURUM - Erzurum'da yöre halkı tarafından 'Dağların oğlu' olarak bilinen ve kendini doğal yaşama adayan Bülent Erkan, elleriyle yaptığı Eskimo evi igloda yaşamaya başladı.

İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi'nde ikamet eden ve 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, yaptığı Eskimo evi olan igloda yaşamaya başladı. Doğa ile iç içe yaşamaktan keyif aldığını söyleyen Bülent Erkan, Erzurum'a 144 kilometre uzaklıkta ve 1180 metre yükseklikte bulunan Yedigöl Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşıyor. Aynı zamanda dağcılık eğitimi alan Bülent Erkan, igloda yaşamaya başladı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının ise zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü gecelerde, mahalleye 3 kilometre mesafede elleriyle yaptığı igloda kalan Bülent Erkan doğal yaşamda yaşamayı sevdiğini dile getirdi.

"Doğada yaşam benim vazgeçilmezim"

İçme ve çay için kar suyunu eriten, yemeğini soba olarak yaptığı kütüğün içerisini yakarak hazırlayan Bülent Erkan "Yazın çadırda, kışın da kestiğim kar kütleleri ile yaptığım iglo evde kalıyorum. Doğayı çok sevdiğim için şartlar ne olursa olsun buralardan kopamıyorum. Hayatım hep doğada geçti. Doğada vakit geçirirken büyük bir heyecan yaşadım. Doğadaki canlıları görmek, onları görüntülemek benim en büyük hobim. Yaban hayatı çok seviyorum. Bu yüzden bana 'Dağların oğlu' diyorlar. Yiyeceğe para vermiyorum. Yazın doğada yenilebilir 70'e yakın bitki türü var. Çayımı bile topladığım papatya, kekik ve altın otundan yapıyorum. Çiriş, evelik, ısırgan, kuşburnu, dağ soğanı, dağ sarımsağı ve buna benzer bitkileri de kurutup kışın tüketiyorum. Yaz, kış yaptığım kavut çorbası ise muhteşem. Doğada balık dışında hiçbir canlıyı öldürüp yemem. Hep doğal besleniyorum. Bugüne kadar doktora gittiğim yoktur. Günlerce yürürüm. Vücudumda zerre yağ yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Erzurum, İspir, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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