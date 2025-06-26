Dakar\'da Ebru Atölyesi Başladı

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 1 hafta sürecek ebru atölyesiyle hem Senegal'de ebru sanatını tanıtacak hem de ebru sanatçıları yetiştirecek.

Dakar YEE'de 24 Haziran'da başlayan, ebru sanatçısı Eda Özbekkangay tarafından düzenlenen atölyede, katılımcılar ebru sanatını deneyimliyor.

Atölye kapsamında Özbekkangay, ebru sanatı öğretmenliği için de 3 Senegalliye özel eğitim veriyor.

Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, atölyeye gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, Senegallilerin ebruyu çok sevdiğini söyledi.

Efe, "Senegal, el sanatlarına özellikle resim ve boyamaya önem veren bir ülke. Ebru, onların hiç deneyimlemediği bir sanat olduğu için merak ederek geliyorlar, öğrendikçe adeta büyüleniyorlar. Ayrıca sadece yetişkinler için değil, gelen talep doğrultusunda çocuklar için de ayrı bir atölye yapacağız." dedi.

Atölyeye kültür-sanat dünyasından isimlerin de katıldığını dile getiren Efe, "El Sanatlarını Geliştirme ve Tanıtma Ajansı Genel Müdürü Sophie Zynga Sy, atölyemize katılarak ebru sanatıyla tanıştı ve kendisine ebru desenli bir fular yaptı. Ressam Djibril Coulibaly de kullandığı parmak izi tekniğiyle ebruyu harmanlayarak farklı bir eser ortaya çıkardı. Senegalli sanatçılara Türk sanatı ebruyu tanıtmak bizim için çok önemli." diye konuştu.

Efe, atölyeye Senegallilerin yanı sıra Dakar'da yaşayan yabancıların, hatta yabancı ülkelerin büyükelçilerinin de ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Ebru atölyesi 1 Temmuz'a kadar devam edecek.