Dakar'da Kadınlara Özel Kur'an Kursu ve Kafe Açıldı - Son Dakika
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Dakar'da Kadınlara Özel Kur'an Kursu ve Kafe Açıldı

Dakar\'da Kadınlara Özel Kur\'an Kursu ve Kafe Açıldı

Hayrat Vakfı, Dakar'da yatılı kız Kur'an kursu ve kadınlara yönelik bir kitap kafe açtı.

05.01.2025 23:16
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Hayrat Vakfı, Senegal'in başkenti Dakar'da yatılı kız Kur'an kursu ve kadınlara özel kitap kafe açtı.

Dakar'ın HLM Grand Dakar semtinde açılan kız Kur'an kursunun açılışına Hayrat Vakfı yetkilileri, Dakar Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Faruk Uslu, hayırseverler, bölge halkı ve Türk vatandaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kursun işleyişine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hayrat Vakfı Senegal Koordinatörü İsmail Kaya, Hayrat Vakfı ile Hayrat İnsani Yardım'ın, 2019'dan bu yana Senegal'de faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

Öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra insani yardım ve su kuyusu açılışıyla ilgilendiklerini belirten Kaya, 2023'ten bu yana 75 su kuyusu açtıklarını kaydetti.

Kaya, "Kız Kur'an kursumuz başlangıçta 12-15 yaş arası 12 öğrenciye hizmet verecek. Aynı zamanda binamızda bu çevredeki hanımların fıkıh, tefsir ve hadis öğrenebileceği bir eğitim merkezimiz de var. Amacımız burada yetiştirdiğimiz kadroyla daha büyük faaliyetler yapmak. Binamızın bir kısmında da kitap kafemiz mevcut. Bu kafe yalnızca hanımlara hizmet verecek. Bildiğimiz kadarıyla Senegal'de ilk kez sadece kadınlar için bir kafe açılıyor. Orada hanımlar hem ilimle ilgilenecek hem de yapılan satışla Kur'an kursuna maddi destekte bulunacaklar." diye konuştu.

Kursun tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Kaya, öğrenci seçiminde yetimlere öncelik verildiğini dile getirdi.

İsmail Kaya, dini eğitimlerin yerel dil Volofçada verileceğini, bunun yanı sıra Arapça ve Fransızca eğitimlerin de olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Senegal, Güncel, Eğitim, Yaşam, dakar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dakar'da Kadınlara Özel Kur'an Kursu ve Kafe Açıldı - Son Dakika

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