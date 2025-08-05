Dakar'da Kumdan Heykeltıraşın Hedefleri - Son Dakika
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Dakar'da Kumdan Heykeltıraşın Hedefleri

05.08.2025 11:20
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Omar Mbaw, kumdan heykeller yaparak tanınırken, sanatı için profesyonel destek arıyor.

Senegal'in başkenti Dakar'ın farklı plajlarında yaptığı kumdan heykellerle bölge halkının beğenisini kazanan Omar Mbaw, yeteneğini geliştirmek ve sanatsal çalışmalarını ileriye taşımak için profesyonel destek arıyor.

Dakar'ın Yoff semtinde yaşayan 27 yaşındaki Mbaw, haftanın 6 günü terzilik mesleğini icra ederken, pazar günleri de kentin çeşitli sahillerinde kumdan heykeller yapıyor.

Mbaw, çoğu zaman 40 dereceyi bulan sıcakta yaklaşık 3-4 saatlik bir çalışmayla kuma şekil vererek balina, timsah, kuş gibi hayvanların yanı sıra ejderha gibi hayal gücüne dayalı figürler de oluşturuyor.

Üç tarafı okyanus ve sahillerle çevrili Dakar'daki neredeyse her plajda tanınan Mbaw, AA muhabirine hedeflerini ve geleceğe yönelik hayallerini anlattı.

Mbaw, çocukluğundan bu yana resme meraklı olduğunu, kumdan heykel yapmaya da 2019'da başladığını söyledi.

"Bu heykelleri para kazanmak amacıyla yapmıyorum, insanların beğenisi beni motive ediyor." diyen Mbaw, tek izin gününü de bu şekilde geçirmekten mutlu olduğunu söyledi.

Mbaw, bu alanda herhangi bir eğitim almadığının altını çizerek, Senegal'in henüz bu tarz heykellere çok aşina olmadığını ve görenlerin çok şaşırdığını dile getirdi.

Kendini bu alanda geliştirmek istediğinin altını çizen Mbaw, "Kendi imkanlarımla şimdilik bu kadar ilerleyebildim. Yeteneğim ve tutkum var ama profesyonel desteğe ve işbirliklerine ihtiyacım var. Sanatımı ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak istiyorum." diye konuştu.

Yaratıcı sektörlerde 5 milyon istihdam

UNESCO verilerine göre, Afrika kıtasında yaratıcı ve kültürel sektörler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 1,5'ini oluştururken, bu sektörlerde 5 milyondan fazla kişi istihdam ediliyor.

Senegal Zanaatkarlar Ajansına (ANA) göre ise ülkede yaklaşık 260 bin kişi doğrudan el sanatları sektöründe faaliyet gösteriyor.

Bu kişilerin büyük kısmı ahşap oymacılığı, seramik, kumaş boyama (batik) ve metal işçiliği gibi geleneksel alanlarda üretim yapıyor.

Bu alanlarda çalışanların yüzde 80'inden fazlası kayıt dışı ekonominin bir parçası olarak geçimlerini sağlıyor.

Uzmanlar, kültürel sektörlere yapılacak yatırımların hem istihdamı artırabileceğini hem de kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Kaynak: AA

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