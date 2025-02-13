Danimarka'da parlamentodaki siyasetçilere ve çalışanlara Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'i kullanmamaları önerildi.
Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, parlamento bünyesindeki Başkanlık Divanı, DeepSeek uygulamasına yönelik tedbir açıklaması yaptı.
Bu doğrultuda, divanın tavsiyesiyle parlamentodaki siyasetçilere ve çalışanlara, elektronik cihazlarına DeepSeek'i indirmemeleri tavisye edildi.
Ülkede daha önce de "güvenlik endişeleri" nedeniyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'un kullanımı konusunda benzer uyarılarda bulunulmuştu.
DeepSeek
Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.
Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Danimarka'da Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika
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