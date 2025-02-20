Danimarka'dan Savunma Yatırımı Artışı

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OSLO, 20 Şubat (Xinhua) -- Danimarka, silahlı kuvvetlerinin daha da güçlendirilmesi için iki yıl içinde ek 50 milyar Danimarka kronu (6,98 milyar ABD doları) tahsis edeceğini ve ülkenin toplam savunma harcamalarını, GSYİH'sinin yüzde 3'ünün üzerine çıkaracağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen çarşamba günü yaptığı açıklamada, mevcut güvenlik durumunun ülkesinin savunmaya çok daha hızlı şekilde yatırım yapmasını gerektirdiğini belirtti. Rasmussen, "Tüm Avrupa ülkeleri Avrupa'da güvenliğin sağlanması için daha fazla sorumluluk almalı. Danimarka'nın yaptığı da bu" dedi.

Açıklamaya göre Danimarka kritik savunma yeteneklerine yönelik yatırımları hızlandıracak. Tahsis edilecek bütçe, Ukrayna'ya ek askeri destek sağlamak için de kullanılabilecek. Karar ayrıca Danimarka Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bazı yetkilerin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra karar alma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirleri de içeriyor.