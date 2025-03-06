Danimarka'dan Trump'a Grönland Tepkisi - Son Dakika
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Danimarka'dan Trump'a Grönland Tepkisi

Danimarka, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye katma önerisine sert tepki gösterdi, Grönland halkının kararı vurgulandı.

06.03.2025 12:23
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OSLO, 6 Mart (Xinhua) -- Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD'ye katma yönündeki söylemini yeniden gündeme getirmesine sert tepki gösterdi.

Trump, salı günü Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada Grönlandlıların geleceklerini "belirleme hakkını güçlü şekilde" destekleyeceğini belirterek, "Eğer bizi seçerseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump'ın açıklamalarının belirsizliğe yol açtığını kaydederek Grönland'ın geleceğine yalnızca Grönland halkının karar verebileceğine yönelik Danimarka'nın duruşuna dikkat çekti.

Frederiksen, "Grönland, Grönlandlılara aittir. Danimarka hükümeti olarak çok güçlü şekilde bu duruşu destekliyoruz" dedi.

Grönland Başbakanı Mute Egede ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın açıklamasını kesin bir dille reddederek Grönlandlıların ABD'nin bir parçası olmak gibi bir arzularının olmadığını söyledi.

Benzer görüşleri dile getiren Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de Grönland'ın hiçbir zaman ABD'nin bir parçası olmayacağını vurguladı.

Poulsen, "ABD'nin dayatmada bulunarak Danimarka Krallığı'nın bir parçasını alabilmesi söz konusu değil ve hiçbir zaman da olmayacaktır" dedi.

Yaklaşık 60.000 kişinin yaşadığı dünyanın en büyük adası Grönland, 1953 yılına kadar Danimarka'nın sömürgesiyken, bu tarihte Grönlandlılara Danimarka vatandaşlığı verilmesiyle Danimarka'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Grönland, 1979'da kendi kendini yönetme hakkını elde ederek daha fazla özerklik kazansa da dışişleri ve savunma politikalarında Danimarka'ya bağlı konumda.

Trump daha önce de Grönland'ı devralma yönünde açıklamalarda bulunmuş, Danimarka ise adanın satılık olmadığını söyleyerek ABD'nin önerisini reddetmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Danimarka'dan Trump'a Grönland Tepkisi - Son Dakika

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