Danimarka, Grönland'ı Koruyor - Son Dakika
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Danimarka, Grönland'ı Koruyor

Danimarka Başbakanı, Trump'ın Grönland açıklamalarına tepki göstererek adanın sahibi Grönlandlılardır dedi.

28.03.2025 10:49
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NUUK, 28 Mart (Xinhua) -- Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek için "gereken her şeyi yapabilecekleri" şeklindeki açıklamalarına sert tepki göstererek adanın, Danimarka Krallığı'na bağlı kalmaya devam edeceğini yineledi.

Frederiksen perşembe günü Danimarkalı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grönland, Danimarka Krallığı'nın bir parçasıdır. Bununla ilgili bir değişiklik olmayacaktır. Grönland, Grönlandlılara aittir" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de Grönland'ın ABD'ye katılmak istediği şeklindeki "yanlış söyleme" başvurduklarını söyleyerek ABD'li siyaset çevrelerini eleştirdi.

Trump'ın açıklamasını "örtülü tehdit" ve "son derece uygunsuz" diye niteleyen Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise ABD'nin gerilimi artırdığı uyarısında bulundu. Poulsen, "Grönland'ın geleceğine Grönland halkı karar verir" dedi.

Öte yandan cumartesi günü Kopenhag'daki ABD Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlenerek Washington'ın "istenmeyen baskısının" protesto edilmesi planlanıyor.

Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamada ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance'ın cuma günü Grönland'ın kuzeyindeki Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret ederek ABD'li askerlerle bir araya geleceği ve güvenlik durumunu gözden geçireceği belirtilmişti. Usha Vance'ın bu ziyaret sırasında Nuuk ve Sisimiut'ta köpek kızağı yarışının da aralarında olduğu çeşitli kültürel etkinliklere katılması yönündeki planlar ise iptal edilmişti.

Kaynak: Xinhua

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