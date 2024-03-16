Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, basın mensuplarıyla sahur programında buluştu

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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle sahur programında bir araya geldi.

Cevher Dudayev Parkı'ndaki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Bıyık, basın mensuplarıyla sofralarını paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bıyık, 5 yıllık süreçte ilçede yaptıkları çalışmalardan ve yeni projelerinden bahsederek, "Bazen adayların afişlerinin kesilmesi var. Benim de afişlerimin kesildiğini görüyorum. Başkalarının afişlerini keserek demokrasi yarışı olmaz. Afişleri kesenleri kınıyorum. Bu işi bizim üstümüze yıkmak isteyenler var. Bu beni üzüyor. İnşallah, bundan sonra ne benim ne de bir başkasının afişinin yırtıldığı bir süreç olmaz." diye konuştu.

Bıyık, seçimleri kazanarak yeniden belediye başkanı olacağına inandığını, 1 Nisan sabahında yeniden ilçenin sokaklarında olacaklarını söyledi.