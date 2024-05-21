Darkside, Maximum Uniq Açıkhava\'da konser verecek

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Nicolas Jaar ve multi enstrümantalist Dave Harrington'dan oluşan New York çıkışlı Darkside grubu 28 Ekim'de Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, konserde topluluğa, perküsyoncu Tlacael Esparza eşlik edecek.

İlk stüdyo albümleri "Psychic"i 2013'te yayınlayan grup, albüm ile müzik listelerine girdi ve birçok ödüle değer görüldü. İkinci albümü "Spiral"i 2021'de dinleyicilerin beğenisine sunan ikili, ardından "Liberty Bell", "The Limit" ve "Lawmaker" adlı single'ları çıkardı.