Darmanin, sarı yeleklilerin 17 Ekim eylemlerinde 174 kişinin tutuklandığını açıkladı - Son Dakika
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Darmanin, sarı yeleklilerin 17 Ekim eylemlerinde 174 kişinin tutuklandığını açıkladı

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Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, sarı yeleklilerin 17 Ekim'deki şiddet olaylarında 174 kişinin tutuklandığını duyurdu. Marsilya'da basına açıklama yapan Darmanin, gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişiden 917'sinin mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, sarı yeleklilerin 17 Ekim'de şiddet olaylarına sahne olan eylemleri kapsamında 174 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Darmanin, 17 Ekim'deki eylemlerde yaşanan şiddet olaylarından etkilenen kentlerden biri olan Marsilya'yı ziyaret etti.

Burada basına yaptığı açıklamada Darmanin, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişiden 917'sinin mahkemeye sevk edildiğini aktardı.

Darmanin, eylemlerle bağlantılı olarak çalıntı mal bulundurduğu veya saldırı olaylarına karıştığı gerekçesiyle 174 kişinin tutuklandığını belirterek "Bu son derece önemli bir sayı." dedi.

Bunların özellikle adli sicili temiz olan kişilerden oluştuğunu söyleyen Darmanin, güvenlik kamerası ve sosyal medya platformlarındaki görüntülerin gelecek saatlerde de başka kişilerin gözaltına alınmasını sağlayacağını??????? ifade etti.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA
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