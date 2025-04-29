Datça'da Dumansız Hava Sahası Denetimleri - Son Dakika
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Datça'da Dumansız Hava Sahası Denetimleri

Datça\'da Dumansız Hava Sahası Denetimleri

Datça'da toplu taşıma araçları ve taksilerde tütün kullanımı için denetim yapıldı.

29.04.2025 16:48
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Datça ilçesinde, toplu taşıma araçları ve taksi duraklarında "Dumansız Hava Sahası" denetimleri yapıldı.

Datça Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalar, tütün kullanımına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Denetimler sırasında, özellikle servis, dolmuş ve taksilerde sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Araçlarda, mevzuata uygun ve herkesin görebileceği şekilde asılmış yasal uyarı yazılarının kontrolü gerçekleştirildi.

Yetkililer, toplu taşıma araçlarında tütün ürünü kullanımının önlenmesi için sürücü ve yolculara gerekli uyarılarda bulundu.

Denetimler kapsamında, "Dumansız Hava Sahası" uygulaması çerçevesinde görevli ekipler sürücüler ve yolculara sigaranın zararları ve kanuni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, vatandaşların araç içinde tütün ürünü kullanımı konusunda duyarlılığının yüksek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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