Dayıya 21 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dayıya 21 Yıla Kadar Hapis İstemi

Koruma altındaki kızına yönelik istismar iddiasıyla dayısı hakkında 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

12.03.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - İstismar edildiği iddiasıyla koruma altına alınan beş yaşındaki kız çocuğunun dayısı R.Ö. hakkında "yağma" ve "kasten yaralama" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstismar şüphelisi dayı R.Ö, koruma altına alınan kızını ziyaret etmek için Elazığ'a giden baba Fikri Çelik'e bıçaklı saldırıda bulunmuştu.

Dayısı R.Ö. tarafından istismar edildiği ileri sürülen ve koruma altına alınan beş yaşındaki kızını ziyaret etmek için Elazığ'a giden baba Fikri Çelik, istismar şüphelisi R.Ö. ve arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğramıştı. Sağ eline iki bıçak darbesi ve dizine de bir bıçak darbesi alan Çelik, ameliyata alınarak tedavi edilmiş ve iki parmağını kullanamaz hale gelmişti. Uzaklaştırma kararını ihlal eden şüpheli dayı R.Ö. ise üç günlük zorlama hapis cezası almıştı.

"Yağma" ve "kasten yaralama" suçu

Fikri Çelik'in şikayeti sonucu Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, R.Ö. hakkında "yağma" ve "kasten yaralama" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, "Müşteki ifadesi, doktor raporu, bilgi sahibi beyanları ve tüm dosya kapsamının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek olay tarihi 14 Ekim 2024'te müştekinin arabasının yanında bulunduğu esnada motosiklet ile müştekinin yanına geldikleri, müştekiyi alınan doktor raporuna göre basit müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığına neden olacak şekilde darp ettikleri, şüphelilerin aynı zamanda ellerinde bulunan suçta kullandıkları ancak ele geçirilemeye bıçak ie müştekiyi yaraladıkları ve müştekinin çanta içerisinde bulunan parasını aldıkları, bu suretle şüphelilerin üzerlerine atılı kasten yaralama ve nitelikli yağma suçunu işlediklerinin anlaşıldığı" tespiti yapıldı.

Elazığ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken ilk duruşma 16 Nisan'da görülecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fikri Çelik, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dayıya 21 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu

14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
13:42 MHP’den Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu önderi“ ifadesine ilişkin ilk açıklama MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:50 Eşi Sevcan’ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı Eşi Sevcan'ı satırla öldüren caninin ilk ifadesi ortaya çıktı
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
22:19 Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump’tan ilk açıklama Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından Trump'tan ilk açıklama
22:02 Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: 2 kez iftar molası verildi
21:51 Niğde’de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı Niğde'de Orta Çağ dönemine ait mumya satmaya çalışan 6 kişi yakalandı
21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
21:15 İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP’li milletvekilleri komisyonu terk etti İstanbul Sözleşmesi tartışması çıktı, CHP'li milletvekilleri komisyonu terk etti
21:14 Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
21:03 Galatasaray, ’’ırkçılık’’ krizinde Mourinho’yu destekleyen Drogba’nın doğum gününü kutlamadı Galatasaray, ''ırkçılık'' krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı
20:53 Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu Aracı arıza yapan vatandaş, yol kenarında insan kemikleri ve kafatası buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 15:23:35. #7.12#
SON DAKİKA: Dayıya 21 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.