Dayıya 21 Yıla Kadar Hapis İstemi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - İstismar edildiği iddiasıyla koruma altına alınan beş yaşındaki kız çocuğunun dayısı R.Ö. hakkında "yağma" ve "kasten yaralama" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstismar şüphelisi dayı R.Ö, koruma altına alınan kızını ziyaret etmek için Elazığ'a giden baba Fikri Çelik'e bıçaklı saldırıda bulunmuştu.

Dayısı R.Ö. tarafından istismar edildiği ileri sürülen ve koruma altına alınan beş yaşındaki kızını ziyaret etmek için Elazığ'a giden baba Fikri Çelik, istismar şüphelisi R.Ö. ve arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğramıştı. Sağ eline iki bıçak darbesi ve dizine de bir bıçak darbesi alan Çelik, ameliyata alınarak tedavi edilmiş ve iki parmağını kullanamaz hale gelmişti. Uzaklaştırma kararını ihlal eden şüpheli dayı R.Ö. ise üç günlük zorlama hapis cezası almıştı.

"Yağma" ve "kasten yaralama" suçu

Fikri Çelik'in şikayeti sonucu Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, R.Ö. hakkında "yağma" ve "kasten yaralama" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, "Müşteki ifadesi, doktor raporu, bilgi sahibi beyanları ve tüm dosya kapsamının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek olay tarihi 14 Ekim 2024'te müştekinin arabasının yanında bulunduğu esnada motosiklet ile müştekinin yanına geldikleri, müştekiyi alınan doktor raporuna göre basit müdahale ile giderilemeyecek ve kemik kırığına neden olacak şekilde darp ettikleri, şüphelilerin aynı zamanda ellerinde bulunan suçta kullandıkları ancak ele geçirilemeye bıçak ie müştekiyi yaraladıkları ve müştekinin çanta içerisinde bulunan parasını aldıkları, bu suretle şüphelilerin üzerlerine atılı kasten yaralama ve nitelikli yağma suçunu işlediklerinin anlaşıldığı" tespiti yapıldı.

Elazığ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken ilk duruşma 16 Nisan'da görülecek.