Dazkırı'da İlçe Müftülüğünün düzenlediği "Bir konu bir konuk" projesi sürüyor.
Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Dazkırı Belediye Başkanı Fatih Çiçek, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, konuk olan eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, toplumun temeli aile konusunda söyleşide bulundu.
Programın ardından Nursaçan'a hediye takdim edildi.
Son Dakika › Güncel › Dazkırı'da Aile Söyleşisi Yapıldı - Son Dakika
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