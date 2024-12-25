DEAŞ'a Yönelik 22 İlde Operasyon - Son Dakika
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DEAŞ'a Yönelik 22 İlde Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 3 haftada 22 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 182 kişi yakalandı.

25.12.2024 08:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 haftada 22 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz" operasyonlarında 182 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 haftada jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda terör örgütü mensubu 182 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.

Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında, terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

"Gürz-31-32-33" operasyonlarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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