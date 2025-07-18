DEAŞ'a Yönelik 28 İl Operasyonu: 153 Gözaltı - Son Dakika
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DEAŞ'a Yönelik 28 İl Operasyonu: 153 Gözaltı

18.07.2025 08:10
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 28 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda, 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı'nı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanları ile jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'a Yönelik 28 İl Operasyonu: 153 Gözaltı - Son Dakika

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