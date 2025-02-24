DEAŞ'a Yönelik 'Gürz-47' Operasyonu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-47" operasyonlarında, 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen "Gürz-47" operasyonları sonucu, ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden 'Gürz-47' operasyonlarımızda; 92 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."