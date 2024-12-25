DEAŞ\'a Yönelik Operasyon: 182 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 haftada düzenlenen 'Gürz-31-32-33' operasyonlarında, 182 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 22 ilde 3 hafta içinde gerçekleştirilen 'Gürz-31-32-33' operasyonlarında 182 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı. Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüphelilerin 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek', 'Terör örgütüne finans sağlamak' ve 'Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından, savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız" dedi.