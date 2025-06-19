DEAŞ Üyesi Yalova'da Yakalandı

Yalova'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi Rusya uyruklu R.M.K. kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklanan terör örgütü üyesi, Kocaeli- Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Yalova Valiliği koordinesinde, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terör suçları başta olmak üzere bütün suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bildirildi.