DeepSeek, Rusya'da Popülerlik Kazandı

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MOSKOVA, 12 Şubat (Xinhua) -- Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek, yüksek kaliteli içeriği ve erişilebilirliği nedeniyle Rus kullanıcılar arasında popüler hale geldi.

Rusya'nın RIA Haber Ajansı'nın ülkenin en büyük mobil operatörü MTS'nin yapay zeka biriminin basın servisine dayandırdığı salı günkü haberinde, "DeepSeek özellikle şirketin geniş dil modeli kullanılarak oluşturulabilen yüksek kaliteli içeriği ve ürünlerinin erişilebilirliği nedeniyle popüler hale geldi" ifadelerine yer verildi.

ChatGPT'nin aksine ücretsiz olan DeepSeek'in Rusya'da kolayca indirilebildiği belirtilen haberde, DeepSeek gibi yeni ücretsiz ve erişilebilir uygulamaların yükselişinin, ChatGPT'nin kullanıcı sayısını azaltabileceği belirtildi.

Rusya'daki mobil operatörler t2 ve Yota da daha önce ülke genelinde DeepSeek'e olan ilginin arttığını belirtmişti. Bu operatörlerden t2'nin verilerine göre DeepSeek'in ocak ayındaki kullanıcı sayısı, ChatGPT'ninkinden yüzde 15 daha fazlaydı.