Delikli Kaya Şelalesi\'nde Sıra Dışı Drone Gösterisi

Güncel

Deliklikaya Şelalesi'nde sıra dışı drone gösterisi

ARTVİN - Artvin'in doğal güzelliklerinden biri olan Delikli kaya Şelalesi, bu kez sıra dışı bir drone gösterisine ev sahipliği yaptı. Drone pilotunun şelalenin önce içinden sonra da altından geçerek çektiği görüntüler büyük ilgi topladı.

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de yüksekten akan suyun kayayı zamanla aşındırmasıyla 'yüzük' şeklindeki delikli bir kaya içinden akmaya başlaması ile şelaleye bölge halkı tarafından 'Delikli Kaya' ismi verilirken, şelale yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kentin doğal güzellikleri kayıt altına alan, Yerel Rehber ve Turizm Gönüllüsü Osman Demir, Delikli Kaya Şelalesinde drone uçuşu yaptı. Pilotun ustalıkla kontrol ettiği drone, şelalenin delikli yapısının içinden geçerek nefes kesen anlara imza attı. Ardından drone, şelalenin altından geçerek etkileyici su manzarasını gözler önüne serdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük yankı uyandıran bu cesur uçuş, doğaseverler ve teknoloji meraklıları tarafından beğeniyle izlendi. Kullanıcılar, pilotun yeteneklerini ve Delikli Şelale'nin doğal güzelliklerini övgü dolu yorumlarla dile getirdi.

Osman Demir, yaklaşık 10 yıldır Artvin'de bulunan doğal ve tarihi güzellikleri çekip tanıtmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"İlimizde oldukça fazla turistlik destinasyon var. Göller, şalaleler, mağaralar, kanyonlar, Zirveler, bunların yanında tarihi yapılarda var. Mümkün olduğu kadar bunları tanıtmaya çalışıyorum. Bugünde Murgul ilçemizi ziyaret ettik. Burada bulunan delikli kaya şelalesini çekimler yaptık çekimler büyük ilgi gördü. Fırsat buldukça Artvin'imizi tanıtmaya devam edeceğiz çünkü Artvin'i seviyoruz gereken önemi görmesini istiyoruz."