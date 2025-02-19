Delta Uçağı Toronto'da Ters Döndü - Son Dakika
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Delta Uçağı Toronto'da Ters Döndü

Delta Havayolları'na ait uçak Toronto'da inişte ters döndü, 21 kişi yaralandı, soruşturma başladı.

19.02.2025 11:40
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NEW YORK, 19 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Delta Havayolları'na ait uçağın Kanada'nın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na inerken ters dönmesi sonucu yaşanan kazaya neyin yol açtığını belirlemek için soruşturma başlatıldı. Kazada, uçakta bulunan 80 kişiden 21'i yaralandı.

Delta'dan yapılan açıklamada 76 yolcu ve 4 mürettebatı bulunan yolcu uçağının pazartesi günü yerel saatle 14.15 sularında inişe geçtiği sırada kaza yaptığı duyuruldu. CRJ-900 tipi bölgesel jet, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıkmıştı.

Delta'nın verdiği bilgilere göre yaralanan 21 yolcu, bölgedeki hastanelere kaldırılırken salı günü sabah saatlerinde 19'u taburcu oldu. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre yaralı iki yetişkin, hava ambulansıyla iki farklı travma merkezi hastanelerine, yaralı bir çocuksa çocuk hastanesine nakledildi.

Kazanın hemen ardından Kanada'daki en işlek havalimanı olan Toronto'daki havalimanı tüm pistlerini kapattı. Havalimanında saat 17.00 itibarıyla gidiş ve gelişler yeniden başlasa da birçok iptal ve rötar yaşandı.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Güvenlik, Toronto, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Delta Uçağı Toronto'da Ters Döndü - Son Dakika

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