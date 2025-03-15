DEM Parti'den Barış Çağrısı

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Genel İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile görüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan heyet, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" için başlattıkları ziyaretler kapsamında Genel İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile bir araya geldi.