DEM Parti'den TÜSİAD’a Soruşturma Tepkisi

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(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğıllar ve Tuncer Bakırhan TÜSİAD'a yönelik soruşturmaya tepki gösterdi. Hatimoğullar, "Soruşturmalarla, korku siyaseti ile yol alınamaz. Bu akıl tutulmasından vazgeçin" ifadesini kullandı. Bakırhan ise " Türkiye'yi daha fazla karanlığa sürüklemeyin."dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabında yaptıkları açıklama ile TÜSİAD'a yönelik soruşturmaya tepki gösterdi. Hatimoğulları açıklamasında şu ifadeler yer verdi:

"Bugün TÜSİAD Başkanına karşı başlatılan soruşturma ile baskıcı rejimin sermayeye kadar dayandığına tanıklık ediyoruz. Kayyım darbesinde ısrar eden iktidar, sendika başkanlarını tutukluyor, sosyalistleri, yurtseverleri, gazetecileri, sanatçıları gözaltına alıyor, barış mücadelesi yürütenleri siyasi rehin olarak yıllardır hapishanelerde alıkoyuyor. Dün de savunduğumuz gibi düşünce/ifade/basın özgürlüğü herkes içindir. 'Kayyım doğru değil, haksız-hukuksuz tutuklamalar demokrasiye karşıdır' diyenler için de hak-hukuk mücadelemizde ısrarımızı sürdüreceğiz. Soruşturmalarla, korku siyaseti ile yol alınamaz. Bu akıl tutulmasından vazgeçin."

Yaşananları demokrasiye, hukuka ve düşünce özgürlüğüne açık bir müdahale olarak değerlendiren Bakırhan da şunları kaydetti:

"Kayyım uygulamalarını, hukuk devletini ihlal eden yaklaşımları ve demokratik gerilemeyi eleştirdiği için TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın kapısına polis göndermek, gözaltına almak ifade özgürlüğüne verilmiş bir gözdağıdır. Demokrasiye, hukuka ve düşünce özgürlüğüne açık bir müdahaledir! İktidara soruyoruz: Herkes sussun, sadece siz mi konuşun? Beğenmediğiniz her fikri söyleyenin kapısına polis mi dayanacak? Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, iş örgütleri kapılarına kilit mi vursun? Bu yanlıştan dönün, hukuku çiğnemekten vazgeçin! Türkiye'yi daha fazla karanlığa sürüklemeyin."