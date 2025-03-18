DEM Parti İmralı Heyeti Başvuru Yaptı

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti'nin İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığını belirterti. Bakırhan, "umut hakkı" tartışmalarına ilişkin, "Uluslararası evrensel hukuku uygulayacaksak, umut hakkı diye bir şey de var. Bu bizim icat ettiğimiz, ürettiğimiz bir mesele değil. Çözüm, barış olacaksa, yeni demokratik bir zemin oluşturulacaksa, Umut Hakkı da, cezaevlerindeki kumpas davaları da, doluluk oranı da gözden geçirilmelidir. Kaldı ki bu süreç yürüyecekse, çözüm olacaksa, umut da olmalı, Umut Hakkı da olmalıdır. Ne yapacak insanlar, sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, Nevruz'dan önce DEM Parti İmralı Heyeti'nin tekrar İmralı'ya gidip gitmeyeceğini yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Dün AK Parti yetkilileriyle görüşürken de dile getirdik. Heyetimizin tekrar İmralı'ya gitmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu çağrının oluşturduğu sonuçları paylaşmak gerekiyor. Çağrıdan sonra Sayın Öcalan'ın meseleye dönük ne diyeceğinin, nasıl mesajlar vereceğini toplum merak ediyor. Nevruz öncesi olursa, oradan da halka tekrar bu çağrıyı perçinleyecek, güçlendirecek bir çağrı gelirse memnun oluruz."

"Heyet, İmralı'ya gitmek için başvuru yaptı"

Bakırhan, "Öcalan'ın Nevruz için bir mesaj yayınlaması bekleniyor. Adalet Bakanı'nın da konuya ilişkin açıklamaları oldu. Adalet Bakanlığı'na gitmek için başvuruyu yaptınız mı" şeklindeki soruya, "Heyetimiz başvuruyu yaptı. Gidilmesi, oradan bir mesaj getirilmesinin kimseye bir zararı yok. Sürece katkı sunar. Onu umuyoruz ve bekliyoruz. Umarım heyetimiz gider. Sayın Öcalan'dan da yapmış olduğu çağrıyı güçlendirecek, perçinleyecek, varsa kafalardaki soru işaretlerini giderecek, daha güçlü bir mesajla gelirler diye umuyoruz" yanıtını verdi.

"Çözüm olacaksa umut hakkı olmalı"

Tuncer Bakırhan, "Dün AK Parti ve MHP kanadından size Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirmesi yönünde talepleriniz vardı. Bunlara ilişkin yanıt geldi mi? Umut hakkının olup olmayacağına yönelik Bakan Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi. Bu iki konu hakkında neler söylersiniz?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Bu konuda uluslararası mahkemelerin vermiş olduğu kararlar var. AİHM kararları var. Sanırım bu mesele Sayın Adalet Bakanı'nı aşan bir mesele. Uluslararası evrensel hukuku uygulayacaksak, Umut Hakkı diye bir şey de var. Bu bizim icat ettiğimiz, ürettiğimiz bir mesele değil. Çözüm, barış olacaksa, yeni demokratik bir zemin oluşturulacaksa, Umut Hakkı da cezaevlerindeki kumpas davaları da, doluluk oranı da gözden geçirilmelidir. Adalet Bakanı'na sormak lazım. Gerçekten Adalet Bakanı bu sürecin neresindedir. Bu cevap, bu sürece ne katkı sunuyor. Tecrit yokmuş. Biz inandık mı buna. Dört yıldır Sayın Öcalan, ailesiyle, avukatlarıyla mı görüştü? Ayıptır. Kimin nerede durduğunu bir zahmet biraz netleştirmesi gerekiyor. Bizim cephemizden derli toplu, net, somut bu sürece nasıl yaklaştığımızı siz basın emekçileri biliyorsunuz. Saklamadan, sakınmadan, net bir şekilde her şeye yanıt olmaya çalışıyoruz. Bizim muhatabımız şimdi kim? Her gün bir AK Partili yetkili, burada bakana cevap verme durumunda kalmayalım. Umut hakkı da vardı. Umut hakkı bir haktır. Umut hakkı, evrensel hukukun karar verdiği bir haktır. Kaldı ki bu süreç yürüyecekse, çözüm olacaksa, umut da olmalı, umut hakkı da olmalıdır. Ne yapacak insanlar, sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak."

Bakırhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Öcalan'ın PKK kongresine bağlantı ile katılmasının mümkün olmadığını" yönündeki açıklamalarının kendisine hatırlatılması üzerine "Mektup gönderilmesi sizi tatmin eder mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bizi barışa dönük, verilecek her olumlu mesaj biçimi, şekli ne olursa olsun tatmin eder. Oradan gelecek mesajın içeriğini çok önemsiyoruz. Nevruz öncesi böyle bir mesajın gelmesinin kıymetli ve değerli olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz. Heyet, 21 Mart'tan önce gidebilir."