Demir Tele Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, bahçesine çit çekmek isteyen kişinin yola gerdiği demir tele çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeniçelik Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan Yusuf Yanıkkan (22), 55 PC 537 plakalı motosikletiyle, bahçesine çit çekmek isteyen kişinin yola gerdiği demir tele çarparak kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, boynunda kesik oluşan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yusuf Yanıkkan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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