Demirci\'ye ASELSAN\'dan OED Desteği

??????? Demirci Belediyesine, ASELSAN tarafından ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlayan 2 otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazı hibe edildi.

Demirci Devlet Hastanesi ile Demirci Belediyesi iş birliğiyle, ani kalp durmalarına gerekli müdahaleyi ???????sağlamak için "altın dakikalar" projesi hazırlandı.

Bir ay süren çalışma sonucunda proje ASELSAN tarafından kabul edildi. Bu kapsamda Demirci Belediyesine ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlayan 2 OED cihazı hibe edildi.

Belediye Başkanı Erkan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında yenilikçi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Cihazların, belediye personeline verilecek eğitimin ardından kullanılacağını aktaran Kara, "OED cihazları ilçemizde kalabalık, sosyal organizasyonlar ve pazar yeri gibi alanlarda oluşabilecek ani kalp durmalarında hastaya ilk müdahale için belediyemiz personelleri tarafından aktif olarak kullanılacak." dedi.