Demirköy'e Yeni Kaymakam Ziyaretleri

Demirköy Kaymakamlığına atanan Gizem Bayguş'a ziyaretler sürüyor.

Bayguş, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayguş, görevini en iyi şekilde yapmak için çalışacağını söyledi.

Erdem de Bayguş'a görevinde başarı diledi.

Kavaklı'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Kavaklı Belediyesi üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin TOKİ bölgesinde parke taş döşeme çalışmaları yaptığını belirtti.

Üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden İn, çocuk oyun parklarının da bakım ve onarımlarının yapıldığını kaydetti.

Vize Milli Eğitim Müdürü Akdemir, incelemede bulundu

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yapımı devam eden Hatice- İsmail Adıgüzel Anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Akdemir, inşaatı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İnşaatın hızla devam ettiğini ifade eden Akdemir, eğitime yapılan yatırımın toplumsal gelişimin temelini oluşturduğunu kaydetti.