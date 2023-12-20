Demirköy ilçesinde market denetimi yapıldı, Vize\'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Demirköy ilçesinde faaliyet gösteren marketler denetlendi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimde fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını, hijyen kuralları ile tüketim tarihlerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Vize'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Vize Belediyesi üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden ilgi aldı.

Özalp, gazetecilere üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Atatürk Caddesi'nin artık daha güzel bir görünüme kavuşacağını anlatan Özalp, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.