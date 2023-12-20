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Demirköy ilçesinde market denetimi yapıldı, Vize'de üstyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Demirköy ilçesinde market denetimi yapıldı, Vize'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesindeki marketleri denetledi. Denetimlerde fiyat tarifeleri, hijyen kuralları ve tüketim tarihleri kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi. Diğer yandan, Vize Belediyesi üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Özalp, Atatürk Caddesi'nin daha güzel bir görünüme kavuşacağını ifade ederek destek olanlara teşekkür etti.

Demirköy ilçesinde market denetimi yapıldı, Vize\'de üstyapı çalışmaları devam ediyor
20.12.2023 - 11:20,
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Demirköy ilçesinde faaliyet gösteren marketler denetlendi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimde fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını, hijyen kuralları ile tüketim tarihlerini kontrol etti.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Vize'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Vize Belediyesi üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden ilgi aldı.

Özalp, gazetecilere üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Atatürk Caddesi'nin artık daha güzel bir görünüme kavuşacağını anlatan Özalp, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Demirköy ilçesinde market denetimi yapıldı, Vize'de üstyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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