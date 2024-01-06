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Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı - Son Dakika
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Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı

Demirköy ilçesinde ormanlık alanda yaralı bir köpek bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köpeği kliniğe götürerek tedavi altına aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, yaralı hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı
06.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:12
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Demirköy ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Ormanlık alanda bir köpeğin yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köpek daha sonra kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, AA muhabirine yaralı, hasta veya bakıma muhtaç hayvanlara sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Karadağ, duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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