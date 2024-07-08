Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü arıcılara bilgilendirme toplantısı düzenledi

Güncel

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce arıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burcu Karadağ, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıda, Arıcılık Yönetmeliği hakkında üreticilere bilgi verdi.

Yeni yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemeleri anlatan Karadağ, Demirköy'ün arıcılıkta önemli olduğunu söyledi.

Kayıt dışı arı sandıklarının alım ve satışlarının yasaklandığını ifade eden Karadağ, "Ayrıca nakil beyannamesi şartı da getirildi. İlçemiz arı ırkları korunmuş bölge haritası içerisinde bulunuyor. Arılıklarda yangın tüpü bulundurma zorunluluğu getirildi. En az bir kovan ve üstüne sahip olan kayıtsız arıcılar, arı işletmesi açarak Arı Kayıt Sistemine (AKS) kaydedilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Karadağ, daha sonra arıcıların sorunlarını dinledi.