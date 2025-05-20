Denetimli Serbestlik Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Denetimli Serbestlik Ürünleri Sergilendi

Denetimli Serbestlik Ürünleri Sergilendi

Tekirdağ'da denetimli serbestlik yükümlülerinin el emeği ürünleri Adalet Sarayı'nda sergilendi.

20.05.2025 14:04
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TEKİRDAĞ'da denetimli serbestlik yükümlülerinin yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el sanatları ve resim eğitimi verilen denetimli serbestlik yükümlülerinin ürettiği ürünler Adalet Sarayı'nda sergilendi. Serginin açılışına Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol ile davetliler katıldı. Vali Soytürk, "Bugün denetimli serbestlikte üretilen ürünlerle ilgili bir sergi açılıyor. Hüküm giyenlerin ıslah olması, suç işleme potansiyelini kenara bırakarak toplum ile uyum içinde yaşayabilmesi birtakım faaliyetler yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği bir proje. Bu sadece denetimli serbestlikte değil bildiğim bu kadarıyla yani birçok alanda da yapılıyor. Bir taraftan yükümlülerimiz bir iş sahibi, meslek, sanat sahibi oluyor. Ama diğer taraftan ise kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Bu noktada Süleymanpaşa Kaymakamlığımıza da bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Fabrikalardan kumaşları bulup getiriyor. Adliyemizdeki denetimlik serbestlik müdürlüğümüzdeki yükümlülerimiz üretiyor. ve tüm kamu kuruluşlarımıza dağıtılıyor. Hakikaten takdire şayan bir olay. Emeği geçen kim varsa herkese teşekkür ediyorum" dedi

'KURUMLARIN İHTİYAÇLARI ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR'

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün açtığı meslek kurslarına katılan yükümlüler tarafından üretilen ürünlerin sergilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Cezanın asıl amacını sadece suçluyu cezalandırmak değil aynı zamanda onu ıslah ederek topluma yeniden kazandırmasını sağlamaktır. Adalet Bakanlığımızca bu yönde gerek ceza infaz kurumlarımızda gerekse Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin toplum içerisinde infaz ve iyileştirme faaliyetleri yürütülürken bir taraftan da yükümlülerin iş ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı kurs ve eğitim programları açılmaktadır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteren Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslar sayesinde yükümlülerimiz hem meslek öğrenmekte hem de burada üretilen ürünler çocuk ve sevgi evleri, huzur evleri, milli eğitime bağlı okul yurtları gibi ücretsiz olarak gönderilmek sureti ile kurumlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine destek sağlamaktadır. Bu kursları tamamlayan yükümlülerimiz bir şey yerleştirilmekte daha avantajlı konuma gelmekte bunun yanında iş ve hibe projeleri ile kendi işlerini kurma fırsatından faydalanmaktadırlar."

Konuşmaların ardından sergi gezildi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

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