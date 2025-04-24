DENEYAP Girişim Programı'nın 2. Dönem Girişimleri Belirlendi - Son Dakika
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DENEYAP Girişim Programı'nın 2. Dönem Girişimleri Belirlendi

T3 Vakfı'nın DENEYAP Programı, genç girişimcilere destek sağlayarak yenilikçi fikirleri hayata geçiriyor.

24.04.2025 13:33
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T3 Girişim Merkezi yürütücülüğünde hayata geçirilen DENEYAP Girişim Programı'nın 2. dönemine seçilen girişimler belirlendi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) açıklamasına göre, DENEYAP Girişim Programı, DENEYAP teknoloji atölyelerinde eğitim gören lise öğrencileri ile mezunlara özel olarak tasarlandı.

Genç girişimcilere teknik bilgi, ticarileşme vizyonu ve finansal engelleri aşma noktasında yol gösteren program, teknoloji odaklı fikirlerin filizlenmesine zemin hazırlayarak yarının liderlerini yetiştirmeyi hedefliyor.

2024 yılında ilk kez uygulamaya konulan DENEYAP Girişim Programı, ilk döneminde 5 girişimi mezun ederek toplamda 450 bin lira maddi destek sağladı.

Program, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için kapsamlı bir destek mekanizması sunuyor.

Program kapsamında seçilen ekipler, girişimcilik eğitimleri, alanında uzman mentorlarla birebir görüşmeler, 150 bin lira ödül desteği, ofis ve tanıtım desteği, TEKNOFEST ve Take Off Girişim Zirvesi gibi organizasyonlara katılım hakkı başta olmak üzere 9 farklı alanda desteklenecek. Bu kapsamda proje sahipleri, girişimlerini hayata geçirme süreçlerinde rehberlik alacak ve sağlanan imkanlarla fikirlerini başarıyla girişime dönüştürme fırsatı elde edecek.

DENEYAP Girişim Programı'nın 2. dönemine seçilen 8 yenilikçi girişim şu şekilde:

"Agrosphere; çiftçilerin güvenilir bilgiye hızlı erişimini sağlamak için geliştirdiği platformla özelleştirilmiş tarım tavsiyeleri ve dijital destekle karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Ateş Kes; düşük maliyetli ve çevre dostu sistemle, yangınları hızlı ve etkili şekilde söndürerek mevcut yöntemlerin ötesinde bir çözüm sunuyor.

HydroVita; su kıtlığına karşı geliştirilen, yapay zeka destekli, taşınabilir ve enerji verimli sistemiyle deniz suyunu düşük maliyetle içme suyuna dönüştürerek sürdürülebilir su erişimi sağlıyor.

KGS Teknoloji; geliştirdiği uygulamayla, öğrencilerin yanlış yaptığı ve çözemediği soruları kaydedip analiz ederek yapay zeka destekli önerilerle kalıcı öğrenmeyi sağlıyor.

Tarsus; su ve ilaçlama kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla yapay zeka destekli akıllı sulama, uydu tarla takibi, mobil uygulama ve dronla ilaçlama hizmetlerini tek bir sistemde buluşturan entegre tarım çözümü sunuyor.

Mayham; laboratuvar deney süreçlerini daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirmek üzere tasarlanan biyogüvenlik kabiniyle kullanıcı dostu ve yenilikçi bir çözüm sağlıyor.

Vita; toplumda artan psikolojik destek ihtiyacına yönelik uygulama ile yapay zeka desteğiyle erişilebilir ve etkili psikoterapi imkanı sunuyor.

Quadruplex Sistem Tasarımı; uçaklarda yaşanabilecek elektronik arızalara karşı geliştirilen dörtlü yedekli kontrol sistemi sayesinde, kritik fonksiyonların arıza anında dahi güvenli şekilde çalışmaya devam etmesini sağlıyor."

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Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Eğitim, Çevre, Tarım, Son Dakika

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