Denizaltı Yanardağı Patlama Tehlikesi

NEW YORK, 21 Mayıs (Xinhua) -- Los Angeles Times'ın haberine göre, Pasifik sahili açıklarındaki henüz gizemi çözülemeyen bir denizaltı yanardağı bu yılın sonuna kadar patlayabilir.

Salı günkü haberde, oldukça aktif durumda olduğu kaydedilen yanardağ, Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco bölgesinin yaklaşık 700 mil (1126 kilometre) kuzeybatısında ve denizin yaklaşık bir mil (1,6 kilometre) derinliğinde bulunuyor.

Axial Seamount diye bilinen ve 1980'lerde keşfedilen yanardağ, bilim insanlarının giderek daha fazla dikkatini çekiyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve yanardağ uzmanı olan Bill Chadwick'e göre Pasifik Okyanusu'nun kuzeydoğusunda karanlık bir bölgede yer alan denizaltı yanardağı, keşfedilmesinden bu yana geçen süre içerisinde 1998, 2011 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç kez patladı.

Haberde, "Neyse ki Axial Seamount, püskürmeye yol açacak şekilde patlamıyor. Dolayısıyla Kaliforniya, Oregon ve Washington sakinleri için herhangi bir tsunami riski oluşturmuyor" denildi.

Chadwick, "St. Helens Dağı, Rainier Dağı, Hood Dağı, Krater Gölü gibi volkanlarda çok daha fazla gaz bulunması nedeniyle bu dağların genel olarak daha fazla patlama riski bulunuyor. Buralardaki magma da daha koyu. Axial ise daha çok Hawaii ve İzlanda'daki volkanlara benziyor. Dağda daha az gaz olması lavın ise daha akışkan olması nedeniyle dağdaki gaz patlama olmaksızın dışarı çıkabilir" diye ekledi.

Haberde Axial Seamount'un Hawaii'nin Büyük Adası'ndaki Kilauea'daki patlamalara benzer şekilde patlamalar sırasında lav sızdıran bir volkan olduğu, bu nedenle Axial'da yaşanan patlamaların karadaki insanlar tarafından fark edilmediği ifade edildi.