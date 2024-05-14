Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Denizli Devlet Hastanesi\'nde yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan bir hasta hayatını kaybettikten sonra, hasta yakınları yoğun bakım servisine zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Olaya müdahale eden güvenlik ve polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

14.05.2024 10:59
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Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla girerek görev başındaki sağlık çalışanlarını engellediği belirtilen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık görevlilerinin aile yakınlarına durumu bildirmesi sırasında, 7 kişi yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Beyaz kod üzerine güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü.

Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla giren 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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