DENİZLİ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:44  Güncelleme: 19:47
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.633
Toplam Seçmen : 800.548
Açılan Sandık : 303
Açılan Sandık Oranı : % 11,51
Kullanılan Oy : 72.526
Geçerli Oy : 70.987
Katılım Oranı : % 86,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU% 43,6831.006
AK PARTİOSMAN ZOLAN% 39,1227.769
DİĞER% 9,456.707
İYİ PARTİYASİN ÖZTÜRK% 4,162.954
YENİDEN REFAHNAZİF MANAV% 1,631.158
ZAFER PARTİSİNURİ DALYAN% 0,58413
DEM PARTİCEVAHİR KAYAR% 0,53375
DPKERİM KULALI% 0,21146
MEMLEKETMUSTAFA ÇAĞLAYAN% 0,16112
GELECEK PARTİSİSEMA SİLKİN ÜN% 0,0860
TİPYAĞMUR YALÇIN% 0,0853
DEVA PARTİSİMEHMET MİRZA% 0,0645
VATAN PARTİSİMEHMET ÇOBANOĞLU% 0,0429
BAĞIMSIZÜNAL ARAS% 0,0324
BTPTURGAY URGAN% 0,0323
EMEPÖZCAN GÖÇER% 0,0320
YTPSERKAN ERBEĞİ% 0,0319
HÜDA PARYUNUS AKBAY% 0,0217
DSPAHMET GEÇİM% 0,0214
ABPSERAP CAN% 0,0214
TKPÖZGÜR DAĞ% 0,0110
HAK-PARİRFAN KORUCU% 0,018
MİLLETHÜSNÜ ÇATAL% 0,016
AB PARTİKAMİL YILMAZ% 0,015
ACIPAYAM

Açılan Sandık Oranı : % 0,63
Katılım Oranı : % 97,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRET GÜMÜŞ% 78,15161
CHPLEVENT YILDIRIM% 8,7418
YENİDEN REFAHİDRİS OKTAY% 5,3411
DİĞER% 4,379
İYİ PARTİMAHİR ALTUĞ% 1,463
BAĞIMSIZSABİT KIZILHAN% 0,972
BÜYÜK BİRLİKRAMAZAN SUBAY% 0,491
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,481
BABADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 15
Katılım Oranı : % 91,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT KUMRAL% 40,4670
İYİ PARTİALİ ATLI% 32,3756
CHPFUAT ÜSTÜNDAĞ% 24,2842
DPHASAN HÜSEYİN KELEKCİO% 1,152
ZAFER PARTİSİMEHMET AKİF ŞIĞVA% 0,581
HÜDA PARABDULLAH TAŞAN% 0,581
DİĞER% 0,581
BAKLAN

Açılan Sandık Oranı : % 11,11
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNAİL ŞAŞMAZ% 38,8977
AK PARTİYUSUF GÜLSEVER% 35,8671
İYİ PARTİCELAL TUYJİ% 25,2550
BEKİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

BEYAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 22,73
Katılım Oranı : % 92,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSEZAYİ PÜTÜN% 48,92364
AK PARTİMUSTAFA AKÇAY% 36,16269
CHPHÜSEYİN EROL% 6,5949
DİĞER% 6,1846
İYİ PARTİSEVHAN DEMİREL% 1,088
SAADETGÜNAY ÇELİK% 1,078
BOZKURT

Açılan Sandık Oranı : % 17,14
Katılım Oranı : % 87,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBİRSEN ÇELİK% 42,86321
AK PARTİAKİF BAYAR% 39,25294
İYİ PARTİZAFER KOCAMAN% 13,62102
YENİDEN REFAHMEHMET ŞENTÜRK% 2,418
BÜYÜK BİRLİKENES BERK CİN% 0,86
ZAFER PARTİSİAHMET VOLKAN MORAN% 0,43
SAADETERTUFAN İLHAN% 0,272
TKPSELEN KARTAY% 0,141
HÜDA PARMEHMET ZEKİ TURAN% 0,131
VATAN PARTİSİAHMET ATAR% 0,131
BULDAN

Açılan Sandık Oranı : % 20,48
Katılım Oranı : % 76,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ALİ ORPAK% 56,731.780
MHPMESUT SARIBALOĞLU% 33,141.040
İYİ PARTİMUSTAFA GÜLBAY% 9,75306
BÜYÜK BİRLİKNURSEL FIRTINA% 0,165
DPHAYRETTİN CİLASUN% 0,13
SAADETADEM ÖZCAN% 0,062
YENİDEN REFAHADEM IRAKIN% 0,031
BTPMURAT BAYRAM% 0,031
ÇAL

Açılan Sandık Oranı : % 1,47
Katılım Oranı : % 81,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET HAKAN% 61,86120
MHPFETHİ AKCAN% 35,0568
DİĞER% 3,096
ÇAMELİ

Açılan Sandık Oranı : % 7,02
Katılım Oranı : % 85,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 65,61433
CHPİRFAN ÖZCAN% 25,3167
İYİ PARTİSEZAİ TURHAN% 3,6424
YENİDEN REFAHLÜTFİ AŞIK% 1,8212
DİĞER% 1,8212
SAADETMEVLÜT SÖNMEZ% 0,614
BÜYÜK BİRLİKOĞUZHAN ONGUN% 0,453
HÜDA PAREBUBEKİR TEKTAŞ% 0,32
ZAFER PARTİSİYASİN SOLAK% 0,151
HKPBEKTAŞ GENÇER% 0,151
GELECEK PARTİSİŞERİF ALİ ERTEN% 0,151
ÇARDAK

Açılan Sandık Oranı : % 7,41
Katılım Oranı : % 76,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET ÇAKMAK% 33,0886
DPMAHMUT ÖZTÜRK% 27,6972
AK PARTİHÜSNÜ YILMAZ% 21,1555
CHPALİ ALTINER% 17,6946
HÜDA PARMEHMET KAÇAN% 0,391
ÇİVRİL

Açılan Sandık Oranı : % 3,98
Katılım Oranı : % 97,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEMİH DERE% 37,04180
AK PARTİGÜRCAN GÜVEN% 33,95165
YENİDEN REFAHNİYAZİ VURAL% 18,3189
BAĞIMSIZKEMAL ASLAN% 7,8238
DİĞER% 1,658
İYİ PARTİİSMAİL ÇORBACIOĞLU% 0,623
BÜYÜK BİRLİKMEHMET AKİF AS% 0,412
ZAFER PARTİSİGÖKHAN KARAYOL% 0,21
GÜNEY

Açılan Sandık Oranı : % 13,89
Katılım Oranı : % 87,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ALİ ERAYDIN% 52,08425
AK PARTİHALİL AYHAN% 47,31386
DİĞER% 0,494
İYİ PARTİALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ% 0,121
HONAZ

Açılan Sandık Oranı : % 2,56
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYÜKSEL KEPENEK% 61,36216
BÜYÜK BİRLİKTURGUT DEVECİOĞLU% 15,6355
DİĞER% 14,4951
MHPALİ SEMERCİ% 7,3926
İYİ PARTİOSMAN ÇAYBAŞI% 0,853
YENİDEN REFAHSALİH ÖĞÜTCEN% 0,281
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 9,84
Katılım Oranı : % 82,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN HAYLA% 49,53582
AK PARTİMEHMET SALİH SAĞINÇ% 42,47499
YENİDEN REFAHMUSTAFA TATARCIM% 4,7756
İYİ PARTİMEHMET UĞUR TATAR% 1,9623
DİĞER% 1,0212
BÜYÜK BİRLİKÖZKAN DÖNMEZ% 0,172
HÜDA PARBİLAL EKİNCİ% 0,081
MERKEZEFENDİ

Açılan Sandık Oranı : % 0,40
Katılım Oranı : % 87,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞENİZ DOĞAN% 51,5413
AK PARTİEKREM BAŞER% 32,67262
DİĞER% 9,4876
İYİ PARTİFATİH COŞKUN% 1,8715
YENİDEN REFAHTAMER İM% 1,8715
ZAFER PARTİSİYUSUF EREN ÇETİN% 1,6213
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA UÇAN% 0,373
DEM PARTİHASAN ELİŞ% 0,373
MEMLEKETHAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU% 0,131
DEVA PARTİSİFESİH CAN% 0,121
PAMUKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 0,39
Katılım Oranı : % 91,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ RIZA ERTEMÜR% 37,92347
AK PARTİHALİL PEKDEMİR% 30,05275
DİĞER% 24,81227
İYİ PARTİTÜRKAY BERBEROĞLU% 4,4841
YENİDEN REFAHRAMAZAN GÜNEŞ% 0,989
ZAFER PARTİSİOSMAN TERCAN% 0,777
BÜYÜK BİRLİKRAMAZAN KARAHAN% 0,666
DEVA PARTİSİMUSTAFA SEZER% 0,222
YTPESENGÜL ÜNAL% 0,111
SARAYKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

SERİNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TAVAS

Açılan Sandık Oranı : % 6,35
Katılım Oranı : % 77,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR TATIK% 56,79862
AK PARTİHÜSEYİN İNAMLIK% 40,25611
İYİ PARTİEMİN BARINER% 2,9645

Kaynak: AA

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