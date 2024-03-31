DENİZLİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.633
|Toplam Seçmen
|:
|800.548
|Açılan Sandık
|:
|303
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,51
|Kullanılan Oy
|:
|72.526
|Geçerli Oy
|:
|70.987
|Katılım Oranı
|:
|% 86,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
|% 43,68
|31.006
|AK PARTİ
|OSMAN ZOLAN
|% 39,12
|27.769
|DİĞER
|% 9,45
|6.707
|İYİ PARTİ
|YASİN ÖZTÜRK
|% 4,16
|2.954
|YENİDEN REFAH
|NAZİF MANAV
|% 1,63
|1.158
|ZAFER PARTİSİ
|NURİ DALYAN
|% 0,58
|413
|DEM PARTİ
|CEVAHİR KAYAR
|% 0,53
|375
|DP
|KERİM KULALI
|% 0,21
|146
|MEMLEKET
|MUSTAFA ÇAĞLAYAN
|% 0,16
|112
|GELECEK PARTİSİ
|SEMA SİLKİN ÜN
|% 0,08
|60
|TİP
|YAĞMUR YALÇIN
|% 0,08
|53
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET MİRZA
|% 0,06
|45
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ÇOBANOĞLU
|% 0,04
|29
|BAĞIMSIZ
|ÜNAL ARAS
|% 0,03
|24
|BTP
|TURGAY URGAN
|% 0,03
|23
|EMEP
|ÖZCAN GÖÇER
|% 0,03
|20
|YTP
|SERKAN ERBEĞİ
|% 0,03
|19
|HÜDA PAR
|YUNUS AKBAY
|% 0,02
|17
|DSP
|AHMET GEÇİM
|% 0,02
|14
|ABP
|SERAP CAN
|% 0,02
|14
|TKP
|ÖZGÜR DAĞ
|% 0,01
|10
|HAK-PAR
|İRFAN KORUCU
|% 0,01
|8
|MİLLET
|HÜSNÜ ÇATAL
|% 0,01
|6
|AB PARTİ
|KAMİL YILMAZ
|% 0,01
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,63
|Katılım Oranı
|:
|% 97,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FİKRET GÜMÜŞ
|% 78,15
|161
|CHP
|LEVENT YILDIRIM
|% 8,74
|18
|YENİDEN REFAH
|İDRİS OKTAY
|% 5,34
|11
|DİĞER
|% 4,37
|9
|İYİ PARTİ
|MAHİR ALTUĞ
|% 1,46
|3
|BAĞIMSIZ
|SABİT KIZILHAN
|% 0,97
|2
|BÜYÜK BİRLİK
|RAMAZAN SUBAY
|% 0,49
|1
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,48
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15
|Katılım Oranı
|:
|% 91,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT KUMRAL
|% 40,46
|70
|İYİ PARTİ
|ALİ ATLI
|% 32,37
|56
|CHP
|FUAT ÜSTÜNDAĞ
|% 24,28
|42
|DP
|HASAN HÜSEYİN KELEKCİO
|% 1,15
|2
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET AKİF ŞIĞVA
|% 0,58
|1
|HÜDA PAR
|ABDULLAH TAŞAN
|% 0,58
|1
|DİĞER
|% 0,58
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,11
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NAİL ŞAŞMAZ
|% 38,89
|77
|AK PARTİ
|YUSUF GÜLSEVER
|% 35,86
|71
|İYİ PARTİ
|CELAL TUYJİ
|% 25,25
|50
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
BEYAĞAÇ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,73
|Katılım Oranı
|:
|% 92,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SEZAYİ PÜTÜN
|% 48,92
|364
|AK PARTİ
|MUSTAFA AKÇAY
|% 36,16
|269
|CHP
|HÜSEYİN EROL
|% 6,59
|49
|DİĞER
|% 6,18
|46
|İYİ PARTİ
|SEVHAN DEMİREL
|% 1,08
|8
|SAADET
|GÜNAY ÇELİK
|% 1,07
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,14
|Katılım Oranı
|:
|% 87,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BİRSEN ÇELİK
|% 42,86
|321
|AK PARTİ
|AKİF BAYAR
|% 39,25
|294
|İYİ PARTİ
|ZAFER KOCAMAN
|% 13,62
|102
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞENTÜRK
|% 2,4
|18
|BÜYÜK BİRLİK
|ENES BERK CİN
|% 0,8
|6
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET VOLKAN MORAN
|% 0,4
|3
|SAADET
|ERTUFAN İLHAN
|% 0,27
|2
|TKP
|SELEN KARTAY
|% 0,14
|1
|HÜDA PAR
|MEHMET ZEKİ TURAN
|% 0,13
|1
|VATAN PARTİSİ
|AHMET ATAR
|% 0,13
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20,48
|Katılım Oranı
|:
|% 76,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ALİ ORPAK
|% 56,73
|1.780
|MHP
|MESUT SARIBALOĞLU
|% 33,14
|1.040
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÜLBAY
|% 9,75
|306
|BÜYÜK BİRLİK
|NURSEL FIRTINA
|% 0,16
|5
|DP
|HAYRETTİN CİLASUN
|% 0,1
|3
|SAADET
|ADEM ÖZCAN
|% 0,06
|2
|YENİDEN REFAH
|ADEM IRAKIN
|% 0,03
|1
|BTP
|MURAT BAYRAM
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,47
|Katılım Oranı
|:
|% 81,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET HAKAN
|% 61,86
|120
|MHP
|FETHİ AKCAN
|% 35,05
|68
|DİĞER
|% 3,09
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,02
|Katılım Oranı
|:
|% 85,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ ARSLAN
|% 65,61
|433
|CHP
|İRFAN ÖZCAN
|% 25,3
|167
|İYİ PARTİ
|SEZAİ TURHAN
|% 3,64
|24
|YENİDEN REFAH
|LÜTFİ AŞIK
|% 1,82
|12
|DİĞER
|% 1,82
|12
|SAADET
|MEVLÜT SÖNMEZ
|% 0,61
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|OĞUZHAN ONGUN
|% 0,45
|3
|HÜDA PAR
|EBUBEKİR TEKTAŞ
|% 0,3
|2
|ZAFER PARTİSİ
|YASİN SOLAK
|% 0,15
|1
|HKP
|BEKTAŞ GENÇER
|% 0,15
|1
|GELECEK PARTİSİ
|ŞERİF ALİ ERTEN
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,41
|Katılım Oranı
|:
|% 76,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇAKMAK
|% 33,08
|86
|DP
|MAHMUT ÖZTÜRK
|% 27,69
|72
|AK PARTİ
|HÜSNÜ YILMAZ
|% 21,15
|55
|CHP
|ALİ ALTINER
|% 17,69
|46
|HÜDA PAR
|MEHMET KAÇAN
|% 0,39
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,98
|Katılım Oranı
|:
|% 97,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEMİH DERE
|% 37,04
|180
|AK PARTİ
|GÜRCAN GÜVEN
|% 33,95
|165
|YENİDEN REFAH
|NİYAZİ VURAL
|% 18,31
|89
|BAĞIMSIZ
|KEMAL ASLAN
|% 7,82
|38
|DİĞER
|% 1,65
|8
|İYİ PARTİ
|İSMAİL ÇORBACIOĞLU
|% 0,62
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET AKİF AS
|% 0,41
|2
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN KARAYOL
|% 0,2
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,89
|Katılım Oranı
|:
|% 87,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ALİ ERAYDIN
|% 52,08
|425
|AK PARTİ
|HALİL AYHAN
|% 47,31
|386
|DİĞER
|% 0,49
|4
|İYİ PARTİ
|ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,56
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YÜKSEL KEPENEK
|% 61,36
|216
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGUT DEVECİOĞLU
|% 15,63
|55
|DİĞER
|% 14,49
|51
|MHP
|ALİ SEMERCİ
|% 7,39
|26
|İYİ PARTİ
|OSMAN ÇAYBAŞI
|% 0,85
|3
|YENİDEN REFAH
|SALİH ÖĞÜTCEN
|% 0,28
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,84
|Katılım Oranı
|:
|% 82,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN HAYLA
|% 49,53
|582
|AK PARTİ
|MEHMET SALİH SAĞINÇ
|% 42,47
|499
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TATARCIM
|% 4,77
|56
|İYİ PARTİ
|MEHMET UĞUR TATAR
|% 1,96
|23
|DİĞER
|% 1,02
|12
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖZKAN DÖNMEZ
|% 0,17
|2
|HÜDA PAR
|BİLAL EKİNCİ
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,40
|Katılım Oranı
|:
|% 87,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞENİZ DOĞAN
|% 51,5
|413
|AK PARTİ
|EKREM BAŞER
|% 32,67
|262
|DİĞER
|% 9,48
|76
|İYİ PARTİ
|FATİH COŞKUN
|% 1,87
|15
|YENİDEN REFAH
|TAMER İM
|% 1,87
|15
|ZAFER PARTİSİ
|YUSUF EREN ÇETİN
|% 1,62
|13
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA UÇAN
|% 0,37
|3
|DEM PARTİ
|HASAN ELİŞ
|% 0,37
|3
|MEMLEKET
|HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU
|% 0,13
|1
|DEVA PARTİSİ
|FESİH CAN
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0,39
|Katılım Oranı
|:
|% 91,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ RIZA ERTEMÜR
|% 37,92
|347
|AK PARTİ
|HALİL PEKDEMİR
|% 30,05
|275
|DİĞER
|% 24,81
|227
|İYİ PARTİ
|TÜRKAY BERBEROĞLU
|% 4,48
|41
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN GÜNEŞ
|% 0,98
|9
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN TERCAN
|% 0,77
|7
|BÜYÜK BİRLİK
|RAMAZAN KARAHAN
|% 0,66
|6
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA SEZER
|% 0,22
|2
|YTP
|ESENGÜL ÜNAL
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
SERİNHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
TAVAS
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,35
|Katılım Oranı
|:
|% 77,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KADİR TATIK
|% 56,79
|862
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İNAMLIK
|% 40,25
|611
|İYİ PARTİ
|EMİN BARINER
|% 2,96
|45
Son Dakika › Güncel › DENİZLİ SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, açıklamasında yaklaşık olarak %15 puan önde olduklarını belirtti. Bozbey, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla daha iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
Gaziantep'te yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 27,89'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,41 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde saat 20.20 itibarıyla DEM Parti'nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 67,07 oy ile seçimi ilk sırada götürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Diyarbakır'da sandıkların yüzde 25,69'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 67,07, AK Parti yüzde 17,05, Hüda Par yüzde 5,47, CHP yüzde 3,88, YRP yüzde 3,63 oy aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bursa'da oyların yüzde 33.37'si sayıldı. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey yüzde 53.6 ile seçimi önde götürüyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'da oyların yüzde 42,88'i sayıldı. CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 53,57 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de oyların yüzde 33.96'sı sayıldı. CHP adayı Ahmet Akın yüzde 54.73 ile birinci sırada bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerinde Bolu'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 57.4 oy oranıyla önde gidiyor.
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