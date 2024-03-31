DENİZLİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.633
|Toplam Seçmen
|:
|800.548
|Açılan Sandık
|:
|966
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 36,69
|Kullanılan Oy
|:
|242.393
|Geçerli Oy
|:
|235.554
|Katılım Oranı
|:
|% 86,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU
|% 45,18
|106.433
|AK PARTİ
|OSMAN ZOLAN
|% 37,59
|88.544
|DİĞER
|% 7,96
|18.751
|İYİ PARTİ
|YASİN ÖZTÜRK
|% 4,08
|9.605
|YENİDEN REFAH
|NAZİF MANAV
|% 1,96
|4.612
|ZAFER PARTİSİ
|NURİ DALYAN
|% 0,95
|2.248
|DEM PARTİ
|CEVAHİR KAYAR
|% 0,72
|1.693
|DP
|KERİM KULALI
|% 0,27
|624
|GELECEK PARTİSİ
|SEMA SİLKİN ÜN
|% 0,24
|566
|MEMLEKET
|MUSTAFA ÇAĞLAYAN
|% 0,19
|445
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET MİRZA
|% 0,13
|312
|TİP
|YAĞMUR YALÇIN
|% 0,13
|305
|HÜDA PAR
|YUNUS AKBAY
|% 0,08
|184
|BTP
|TURGAY URGAN
|% 0,07
|169
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ÇOBANOĞLU
|% 0,07
|169
|YTP
|SERKAN ERBEĞİ
|% 0,06
|143
|EMEP
|ÖZCAN GÖÇER
|% 0,06
|138
|BAĞIMSIZ
|ÜNAL ARAS
|% 0,05
|123
|DSP
|AHMET GEÇİM
|% 0,05
|108
|MİLLET
|HÜSNÜ ÇATAL
|% 0,04
|85
|ABP
|SERAP CAN
|% 0,04
|82
|TKP
|ÖZGÜR DAĞ
|% 0,03
|79
|HAK-PAR
|İRFAN KORUCU
|% 0,03
|68
|AB PARTİ
|KAMİL YILMAZ
|% 0,02
|57
|TKH
|ALİ KASAP
|% 0
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,14
|Katılım Oranı
|:
|% 83,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEVENT YILDIRIM
|% 48,52
|7.063
|AK PARTİ
|FİKRET GÜMÜŞ
|% 34,29
|4.992
|YENİDEN REFAH
|İDRİS OKTAY
|% 6,49
|945
|İYİ PARTİ
|MAHİR ALTUĞ
|% 4,24
|617
|BÜYÜK BİRLİK
|RAMAZAN SUBAY
|% 2,62
|381
|DİĞER
|% 1,11
|161
|ZAFER PARTİSİ
|RIFAT ARIKAN
|% 0,54
|78
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,51
|74
|BAĞIMSIZ
|SABİT KIZILHAN
|% 0,42
|61
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER YETİŞ
|% 0,28
|41
|BTP
|MEHMET YAĞAŞ
|% 0,22
|32
|YTP
|YUNUS KARAÇAM
|% 0,18
|26
|DP
|FİLİZ GÜN
|% 0,16
|24
|MEMLEKET
|ALİ SEFA TUTMAZ
|% 0,13
|19
|HÜDA PAR
|BÜLENT KILIÇ
|% 0,12
|18
|VATAN PARTİSİ
|AHMET ÇETİNTAŞ
|% 0,09
|13
|MİLLET
|SİNAN UYSAL
|% 0,05
|7
|HKP
|HASAN ARDA KARAGEDİK
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35
|Katılım Oranı
|:
|% 90,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT KUMRAL
|% 49,81
|522
|CHP
|FUAT ÜSTÜNDAĞ
|% 25,09
|263
|İYİ PARTİ
|ALİ ATLI
|% 22,61
|237
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GENCER
|% 0,76
|8
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET AKİF ŞIĞVA
|% 0,48
|5
|DP
|HASAN HÜSEYİN KELEKCİO
|% 0,29
|3
|DİĞER
|% 0,29
|3
|BTP
|SELİN ŞENDİL
|% 0,19
|2
|HÜDA PAR
|ABDULLAH TAŞAN
|% 0,19
|2
|DEVA PARTİSİ
|NAZMİ KIZILTEPE
|% 0,19
|2
|SAADET
|AHMET ABAZOĞLU
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,44
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF GÜLSEVER
|% 41,34
|1.473
|CHP
|NAİL ŞAŞMAZ
|% 33,88
|1.207
|İYİ PARTİ
|CELAL TUYJİ
|% 24,64
|878
|ZAFER PARTİSİ
|ONUR AKSUNGUR
|% 0,11
|4
|YENİDEN REFAH
|UĞUR KARAKAYA
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,52
|Katılım Oranı
|:
|% 78,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖNDER DEMİR
|% 54,35
|1.249
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 44,39
|1.020
|TİP
|ZEKİ YIKICI
|% 0,7
|16
|İYİ PARTİ
|KEMAL KARAMAN
|% 0,35
|8
|MEMLEKET
|MESUT GÖMCELİ
|% 0,13
|3
|YENİDEN REFAH
|İLYAS CİRİT
|% 0,04
|1
|VATAN PARTİSİ
|HALİS ÖZKAN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,09
|Katılım Oranı
|:
|% 92,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SEZAYİ PÜTÜN
|% 50,96
|1.272
|AK PARTİ
|MUSTAFA AKÇAY
|% 33,38
|833
|DİĞER
|% 6,65
|166
|CHP
|HÜSEYİN EROL
|% 6,49
|162
|İYİ PARTİ
|SEVHAN DEMİREL
|% 1,84
|46
|SAADET
|GÜNAY ÇELİK
|% 0,68
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,43
|Katılım Oranı
|:
|% 80,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AKİF BAYAR
|% 34,87
|2.194
|CHP
|BİRSEN ÇELİK
|% 34,05
|2.143
|İYİ PARTİ
|ZAFER KOCAMAN
|% 25,97
|1.634
|BÜYÜK BİRLİK
|ENES BERK CİN
|% 3,1
|195
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞENTÜRK
|% 1,11
|70
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET VOLKAN MORAN
|% 0,3
|19
|TKP
|SELEN KARTAY
|% 0,14
|9
|BTP
|KEMAL BIYIKLI
|% 0,13
|8
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÇAKIR
|% 0,13
|8
|SAADET
|ERTUFAN İLHAN
|% 0,11
|7
|HÜDA PAR
|MEHMET ZEKİ TURAN
|% 0,06
|4
|VATAN PARTİSİ
|AHMET ATAR
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,55
|Katılım Oranı
|:
|% 80,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ALİ ORPAK
|% 54,73
|3.079
|MHP
|MESUT SARIBALOĞLU
|% 33,31
|1.874
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÜLBAY
|% 9,81
|552
|DP
|HAYRETTİN CİLASUN
|% 0,91
|51
|BÜYÜK BİRLİK
|NURSEL FIRTINA
|% 0,34
|19
|YENİDEN REFAH
|ADEM IRAKIN
|% 0,34
|19
|ZAFER PARTİSİ
|VEHBİ ERTÜRK
|% 0,16
|9
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN ÖZSOY
|% 0,09
|5
|SAADET
|ADEM ÖZCAN
|% 0,09
|5
|HÜDA PAR
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 0,07
|4
|VATAN PARTİSİ
|ÜMMÜ GÜLER ERBAŞ
|% 0,07
|4
|MİLLET
|YAŞAR DİDİN
|% 0,05
|3
|BTP
|MURAT BAYRAM
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 89,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET HAKAN
|% 56,64
|3.455
|MHP
|FETHİ AKCAN
|% 38,48
|2.347
|DİĞER
|% 2,28
|139
|İYİ PARTİ
|ÖZCAN EŞMELİ
|% 1,3
|79
|YENİDEN REFAH
|OSMAN KAÇAR
|% 0,33
|20
|SAADET
|AKIN ARSLANYILMAZ
|% 0,29
|18
|HKP
|DOĞAN KAYA
|% 0,15
|9
|DP
|TUNCAY AYDIN
|% 0,11
|7
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRAN SAVRAN
|% 0,1
|6
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN DİKİCİ
|% 0,1
|6
|ABP
|ZAFER KARAGÖNLÜ
|% 0,08
|5
|BTP
|ARİF BAŞKAYA
|% 0,05
|3
|HÜDA PAR
|VEDAT FİDAN
|% 0,03
|2
|MİLLET
|SEVGÜL TEKİN
|% 0,03
|2
|VATAN PARTİSİ
|HÜSAMETTİN ÖZHAN
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,60
|Katılım Oranı
|:
|% 86,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ ARSLAN
|% 62,07
|2.834
|CHP
|İRFAN ÖZCAN
|% 25,32
|1.156
|İYİ PARTİ
|SEZAİ TURHAN
|% 4,32
|197
|YENİDEN REFAH
|LÜTFİ AŞIK
|% 3,59
|164
|SAADET
|MEVLÜT SÖNMEZ
|% 1,67
|76
|ZAFER PARTİSİ
|YASİN SOLAK
|% 0,72
|33
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET EMİN BAŞ
|% 0,7
|32
|BÜYÜK BİRLİK
|OĞUZHAN ONGUN
|% 0,5
|23
|GELECEK PARTİSİ
|ŞERİF ALİ ERTEN
|% 0,26
|12
|VATAN PARTİSİ
|DÜNDAR TOSUN
|% 0,2
|9
|DİĞER
|% 0,2
|9
|HKP
|BEKTAŞ GENÇER
|% 0,15
|7
|BTP
|ALİ HAYDAR HASPULAT
|% 0,15
|7
|HÜDA PAR
|EBUBEKİR TEKTAŞ
|% 0,15
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,30
|Katılım Oranı
|:
|% 81,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ALTINER
|% 28,94
|1.558
|AK PARTİ
|HÜSNÜ YILMAZ
|% 25,25
|1.359
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇAKMAK
|% 23,41
|1.260
|DP
|MAHMUT ÖZTÜRK
|% 20,58
|1.108
|DİĞER
|% 0,97
|52
|YENİDEN REFAH
|HASAN SARI
|% 0,46
|25
|ZAFER PARTİSİ
|SELAHİ ARSLAN
|% 0,17
|9
|SAADET
|YASİN SÖNMEZ
|% 0,07
|4
|HÜDA PAR
|MEHMET KAÇAN
|% 0,05
|3
|BTP
|AHMET KARAKELLE
|% 0,04
|2
|DEVA PARTİSİ
|CENGİZ DEMİREL
|% 0,04
|2
|VATAN PARTİSİ
|HULUSİ ERBAŞ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,02
|Katılım Oranı
|:
|% 82,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEMİH DERE
|% 36,04
|2.249
|AK PARTİ
|GÜRCAN GÜVEN
|% 32,14
|2.006
|YENİDEN REFAH
|NİYAZİ VURAL
|% 19,81
|1.236
|BAĞIMSIZ
|KEMAL ASLAN
|% 6,89
|430
|İYİ PARTİ
|İSMAİL ÇORBACIOĞLU
|% 2,76
|172
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN KARAYOL
|% 0,58
|36
|BTP
|MUAMMER ERKAN
|% 0,43
|27
|DEVA PARTİSİ
|RECEP KARABULUT
|% 0,27
|17
|YTP
|MEHMET İBA
|% 0,22
|14
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET AKİF AS
|% 0,21
|13
|HÜDA PAR
|MEHMET EMİN ASLAN
|% 0,14
|9
|DİĞER
|% 0,13
|8
|DP
|AKİF HOROZ
|% 0,11
|7
|VATAN PARTİSİ
|ADİL KARADENİZ
|% 0,11
|7
|GELECEK PARTİSİ
|RAMAZAN ÇAKAN
|% 0,1
|6
|MİLLET
|MAHMUT YURT
|% 0,06
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,78
|Katılım Oranı
|:
|% 88,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ALİ ERAYDIN
|% 48,47
|858
|AK PARTİ
|HALİL AYHAN
|% 48,3
|855
|DİĞER
|% 3,05
|54
|İYİ PARTİ
|ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ
|% 0,06
|1
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN SELEK
|% 0,06
|1
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAT BEDİR GİDİŞ
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,03
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YÜKSEL KEPENEK
|% 36,02
|3.266
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGUT DEVECİOĞLU
|% 31,54
|2.860
|DİĞER
|% 21,38
|1.938
|MHP
|ALİ SEMERCİ
|% 10,96
|994
|İYİ PARTİ
|OSMAN ÇAYBAŞI
|% 0,07
|6
|YENİDEN REFAH
|SALİH ÖĞÜTCEN
|% 0,01
|1
|YTP
|ÖZGÜR BOZDAĞ
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|TAHİR GÜNER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,15
|Katılım Oranı
|:
|% 80,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERKAN HAYLA
|% 51,96
|2.053
|AK PARTİ
|MEHMET SALİH SAĞINÇ
|% 41,26
|1.630
|DİĞER
|% 2,38
|94
|İYİ PARTİ
|MEHMET UĞUR TATAR
|% 1,72
|68
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TATARCIM
|% 1,52
|60
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖZKAN DÖNMEZ
|% 1,01
|40
|ZAFER PARTİSİ
|ERDOĞAN İNCEDAYI
|% 0,08
|3
|SAADET
|BAHAETTİN GÜNER
|% 0,05
|2
|HÜDA PAR
|BİLAL EKİNCİ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,38
|Katılım Oranı
|:
|% 81,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ŞENİZ DOĞAN
|% 57,69
|26.705
|AK PARTİ
|EKREM BAŞER
|% 32,42
|15.009
|İYİ PARTİ
|FATİH COŞKUN
|% 2,37
|1.096
|DİĞER
|% 1,74
|805
|ZAFER PARTİSİ
|YUSUF EREN ÇETİN
|% 1,51
|701
|YENİDEN REFAH
|TAMER İM
|% 1,37
|635
|DEM PARTİ
|HASAN ELİŞ
|% 1,27
|586
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA UÇAN
|% 0,49
|226
|MEMLEKET
|HAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU
|% 0,25
|115
|DEVA PARTİSİ
|FESİH CAN
|% 0,18
|86
|SAADET
|MEHMET FATİH AKTAŞ
|% 0,17
|77
|HÜDA PAR
|CENGİZ DURMAZ
|% 0,12
|54
|YTP
|POLAT YEŞİL
|% 0,1
|46
|DP
|TUNCAY AYKAÇ
|% 0,08
|36
|BTP
|AYŞE AVCI
|% 0,07
|33
|VATAN PARTİSİ
|SABRİ KASAPOĞLU
|% 0,07
|33
|MİLLET
|NECATİ VARLIKLI
|% 0,05
|22
|DSP
|İBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ
|% 0,03
|16
|ABP
|HAVVA BİLGİ
|% 0,02
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,21
|Katılım Oranı
|:
|% 89,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ RIZA ERTEMÜR
|% 39,29
|16.787
|AK PARTİ
|HALİL PEKDEMİR
|% 25,89
|11.059
|DİĞER
|% 18,18
|7.765
|İYİ PARTİ
|TÜRKAY BERBEROĞLU
|% 11,46
|4.897
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN GÜNEŞ
|% 1,92
|820
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN TERCAN
|% 0,97
|413
|BÜYÜK BİRLİK
|RAMAZAN KARAHAN
|% 0,61
|261
|DEM PARTİ
|AYŞE LEVZAN SÜZÜK
|% 0,47
|202
|SAADET
|HAKAN KAYA
|% 0,25
|105
|MEMLEKET
|HÜSNÜ ORHUN İKİZ
|% 0,22
|94
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA SEZER
|% 0,15
|62
|TİP
|İBRAHİM DİNÇ
|% 0,09
|40
|BTP
|MEHMET BAŞKAYA
|% 0,08
|35
|HÜDA PAR
|ŞUAYİP TAŞAN
|% 0,07
|31
|DP
|KADİR YATAĞAN
|% 0,07
|28
|YTP
|ESENGÜL ÜNAL
|% 0,06
|27
|VATAN PARTİSİ
|MÜZEYYEN SUSAR
|% 0,05
|22
|MİLLET
|RECEP OĞUZALP
|% 0,05
|20
|DSP
|HATUN ARICAN
|% 0,04
|16
|TKP
|HALE TÜBLEK
|% 0,03
|11
|ABP
|OSMAN DENİZ
|% 0,02
|9
|MİLLİ YOL
|OLGUN OKTAY DEMİRCAN
|% 0,01
|6
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM UMMAN
|% 0,01
|6
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ALTIKULAÇ
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,41
|Katılım Oranı
|:
|% 90,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET SALİH KONYA
|% 48,93
|2.331
|AK PARTİ
|AHMET NECATİ ÖZBAŞ
|% 44,31
|2.111
|DEM PARTİ
|ŞABAN BADAK
|% 2,62
|125
|İYİ PARTİ
|AHMET ÇELİKAK
|% 2,41
|115
|YENİDEN REFAH
|FATMA GÜNEŞ
|% 0,44
|21
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH AKGÖREN
|% 0,36
|17
|HÜDA PAR
|OSMAN TUNÇ
|% 0,27
|13
|GELECEK PARTİSİ
|RAMAZAN KOÇYİĞİT
|% 0,19
|9
|DEVA PARTİSİ
|ÖZLEM ASİLTÜRK
|% 0,19
|9
|SAADET
|MELİKE KUTOĞLU
|% 0,09
|4
|VATAN PARTİSİ
|ALİ DİRENÇ
|% 0,09
|4
|BTP
|OSMAN TANRIVERDİ
|% 0,06
|3
|MİLLET
|MEHMET AYDEMİR
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70
|Katılım Oranı
|:
|% 86,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN KILIÇ
|% 48,65
|3.349
|MHP
|CEMAL KOBAŞ
|% 48,16
|3.315
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRÜ AVERİ
|% 1,67
|115
|ZAFER PARTİSİ
|İLYAS BEYTEMİR
|% 0,67
|46
|YENİDEN REFAH
|ASIM GÜNAY
|% 0,36
|25
|MİLLET
|MUSTAFA ÇAKIROĞLU
|% 0,17
|12
|SAADET
|ÖMER YAĞCIOĞLU
|% 0,12
|8
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET GÖK
|% 0,09
|6
|HÜDA PAR
|MEHMET NURİ ÇELİK
|% 0,06
|4
|VATAN PARTİSİ
|YAŞAR KAYA
|% 0,03
|2
|BTP
|ÖMER UÇAR
|% 0,01
|1
|YTP
|TANER SARIKAYA
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,43
|Katılım Oranı
|:
|% 82,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KADİR TATIK
|% 55,91
|2.795
|AK PARTİ
|HÜSEYİN İNAMLIK
|% 35,75
|1.787
|İYİ PARTİ
|EMİN BARINER
|% 4,46
|223
|YENİDEN REFAH
|HİLMİ ORTATEPELİ
|% 1,98
|99
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KARCI
|% 0,48
|24
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN AKYOL
|% 0,46
|23
|DP
|MESUT KELEKCİO
|% 0,26
|13
|HÜDA PAR
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|% 0,18
|9
|SAADET
|ALPEREN TURHAN
|% 0,16
|8
|HKP
|MERYEM GENÇER
|% 0,1
|5
|VATAN PARTİSİ
|REMZİ PAYİR
|% 0,1
|5
|BTP
|ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ
|% 0,08
|4
|YTP
|GÖKHAN ULUATA
|% 0,06
|3
|MİLLET
|SAFİYE ÇATAL
|% 0,02
|1
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi. Akşener, gece yarısı genel merkezden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.
31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya Belediye Başkanı seçildi. Sevindi, partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladı ve Amasya'ya güzel günlerin geleceğini söyledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Kurt, seçim bürosu önünde karşılandıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Destekçileriyle birlikte Beşkaza Meydanı'nda kutlama yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?