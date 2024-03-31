DENİZLİ SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.633
Toplam Seçmen : 800.548
Açılan Sandık : 966
Açılan Sandık Oranı : % 36,69
Kullanılan Oy : 242.393
Geçerli Oy : 235.554
Katılım Oranı : % 86,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU% 45,18106.433
AK PARTİOSMAN ZOLAN% 37,5988.544
DİĞER% 7,9618.751
İYİ PARTİYASİN ÖZTÜRK% 4,089.605
YENİDEN REFAHNAZİF MANAV% 1,964.612
ZAFER PARTİSİNURİ DALYAN% 0,952.248
DEM PARTİCEVAHİR KAYAR% 0,721.693
DPKERİM KULALI% 0,27624
GELECEK PARTİSİSEMA SİLKİN ÜN% 0,24566
MEMLEKETMUSTAFA ÇAĞLAYAN% 0,19445
DEVA PARTİSİMEHMET MİRZA% 0,13312
TİPYAĞMUR YALÇIN% 0,13305
HÜDA PARYUNUS AKBAY% 0,08184
BTPTURGAY URGAN% 0,07169
VATAN PARTİSİMEHMET ÇOBANOĞLU% 0,07169
YTPSERKAN ERBEĞİ% 0,06143
EMEPÖZCAN GÖÇER% 0,06138
BAĞIMSIZÜNAL ARAS% 0,05123
DSPAHMET GEÇİM% 0,05108
MİLLETHÜSNÜ ÇATAL% 0,0485
ABPSERAP CAN% 0,0482
TKPÖZGÜR DAĞ% 0,0379
HAK-PARİRFAN KORUCU% 0,0368
AB PARTİKAMİL YILMAZ% 0,0257
TKHALİ KASAP% 011
ACIPAYAM

Açılan Sandık Oranı : % 41,14
Katılım Oranı : % 83,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEVENT YILDIRIM% 48,527.063
AK PARTİFİKRET GÜMÜŞ% 34,294.992
YENİDEN REFAHİDRİS OKTAY% 6,49945
İYİ PARTİMAHİR ALTUĞ% 4,24617
BÜYÜK BİRLİKRAMAZAN SUBAY% 2,62381
DİĞER% 1,11161
ZAFER PARTİSİRIFAT ARIKAN% 0,5478
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,5174
BAĞIMSIZSABİT KIZILHAN% 0,4261
DEVA PARTİSİÖMER YETİŞ% 0,2841
BTPMEHMET YAĞAŞ% 0,2232
YTPYUNUS KARAÇAM% 0,1826
DPFİLİZ GÜN% 0,1624
MEMLEKETALİ SEFA TUTMAZ% 0,1319
HÜDA PARBÜLENT KILIÇ% 0,1218
VATAN PARTİSİAHMET ÇETİNTAŞ% 0,0913
MİLLETSİNAN UYSAL% 0,057
HKPHASAN ARDA KARAGEDİK% 0,034
BABADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 35
Katılım Oranı : % 90,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT KUMRAL% 49,81522
CHPFUAT ÜSTÜNDAĞ% 25,09263
İYİ PARTİALİ ATLI% 22,61237
YENİDEN REFAHİBRAHİM GENCER% 0,768
ZAFER PARTİSİMEHMET AKİF ŞIĞVA% 0,485
DPHASAN HÜSEYİN KELEKCİO% 0,293
DİĞER% 0,293
BTPSELİN ŞENDİL% 0,192
HÜDA PARABDULLAH TAŞAN% 0,192
DEVA PARTİSİNAZMİ KIZILTEPE% 0,192
SAADETAHMET ABAZOĞLU% 0,11
BAKLAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF GÜLSEVER% 41,341.473
CHPNAİL ŞAŞMAZ% 33,881.207
İYİ PARTİCELAL TUYJİ% 24,64878
ZAFER PARTİSİONUR AKSUNGUR% 0,114
YENİDEN REFAHUĞUR KARAKAYA% 0,031
BEKİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 56,52
Katılım Oranı : % 78,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖNDER DEMİR% 54,351.249
AK PARTİMUSTAFA ÇOBAN% 44,391.020
TİPZEKİ YIKICI% 0,716
İYİ PARTİKEMAL KARAMAN% 0,358
MEMLEKETMESUT GÖMCELİ% 0,133
YENİDEN REFAHİLYAS CİRİT% 0,041
VATAN PARTİSİHALİS ÖZKAN% 0,041
BEYAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 59,09
Katılım Oranı : % 92,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSEZAYİ PÜTÜN% 50,961.272
AK PARTİMUSTAFA AKÇAY% 33,38833
DİĞER% 6,65166
CHPHÜSEYİN EROL% 6,49162
İYİ PARTİSEVHAN DEMİREL% 1,8446
SAADETGÜNAY ÇELİK% 0,6817
BOZKURT

Açılan Sandık Oranı : % 91,43
Katılım Oranı : % 80,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAKİF BAYAR% 34,872.194
CHPBİRSEN ÇELİK% 34,052.143
İYİ PARTİZAFER KOCAMAN% 25,971.634
BÜYÜK BİRLİKENES BERK CİN% 3,1195
YENİDEN REFAHMEHMET ŞENTÜRK% 1,1170
ZAFER PARTİSİAHMET VOLKAN MORAN% 0,319
TKPSELEN KARTAY% 0,149
BTPKEMAL BIYIKLI% 0,138
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇAKIR% 0,138
SAADETERTUFAN İLHAN% 0,117
HÜDA PARMEHMET ZEKİ TURAN% 0,064
VATAN PARTİSİAHMET ATAR% 0,032
BULDAN

Açılan Sandık Oranı : % 38,55
Katılım Oranı : % 80,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ALİ ORPAK% 54,733.079
MHPMESUT SARIBALOĞLU% 33,311.874
İYİ PARTİMUSTAFA GÜLBAY% 9,81552
DPHAYRETTİN CİLASUN% 0,9151
BÜYÜK BİRLİKNURSEL FIRTINA% 0,3419
YENİDEN REFAHADEM IRAKIN% 0,3419
ZAFER PARTİSİVEHBİ ERTÜRK% 0,169
DEVA PARTİSİSULTAN ÖZSOY% 0,095
SAADETADEM ÖZCAN% 0,095
HÜDA PARABDULLAH YILDIRIM% 0,074
VATAN PARTİSİÜMMÜ GÜLER ERBAŞ% 0,074
MİLLETYAŞAR DİDİN% 0,053
BTPMURAT BAYRAM% 0,032
ÇAL

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 89,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET HAKAN% 56,643.455
MHPFETHİ AKCAN% 38,482.347
DİĞER% 2,28139
İYİ PARTİÖZCAN EŞMELİ% 1,379
YENİDEN REFAHOSMAN KAÇAR% 0,3320
SAADETAKIN ARSLANYILMAZ% 0,2918
HKPDOĞAN KAYA% 0,159
DPTUNCAY AYDIN% 0,117
ZAFER PARTİSİTUĞRAN SAVRAN% 0,16
DEVA PARTİSİSULTAN DİKİCİ% 0,16
ABPZAFER KARAGÖNLÜ% 0,085
BTPARİF BAŞKAYA% 0,053
HÜDA PARVEDAT FİDAN% 0,032
MİLLETSEVGÜL TEKİN% 0,032
VATAN PARTİSİHÜSAMETTİN ÖZHAN% 0,032
ÇAMELİ

Açılan Sandık Oranı : % 38,60
Katılım Oranı : % 86,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 62,072.834
CHPİRFAN ÖZCAN% 25,321.156
İYİ PARTİSEZAİ TURHAN% 4,32197
YENİDEN REFAHLÜTFİ AŞIK% 3,59164
SAADETMEVLÜT SÖNMEZ% 1,6776
ZAFER PARTİSİYASİN SOLAK% 0,7233
DEVA PARTİSİMEHMET EMİN BAŞ% 0,732
BÜYÜK BİRLİKOĞUZHAN ONGUN% 0,523
GELECEK PARTİSİŞERİF ALİ ERTEN% 0,2612
VATAN PARTİSİDÜNDAR TOSUN% 0,29
DİĞER% 0,29
HKPBEKTAŞ GENÇER% 0,157
BTPALİ HAYDAR HASPULAT% 0,157
HÜDA PAREBUBEKİR TEKTAŞ% 0,157
ÇARDAK

Açılan Sandık Oranı : % 96,30
Katılım Oranı : % 81,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ALTINER% 28,941.558
AK PARTİHÜSNÜ YILMAZ% 25,251.359
İYİ PARTİMEHMET ÇAKMAK% 23,411.260
DPMAHMUT ÖZTÜRK% 20,581.108
DİĞER% 0,9752
YENİDEN REFAHHASAN SARI% 0,4625
ZAFER PARTİSİSELAHİ ARSLAN% 0,179
SAADETYASİN SÖNMEZ% 0,074
HÜDA PARMEHMET KAÇAN% 0,053
BTPAHMET KARAKELLE% 0,042
DEVA PARTİSİCENGİZ DEMİREL% 0,042
VATAN PARTİSİHULUSİ ERBAŞ% 0,021
ÇİVRİL

Açılan Sandık Oranı : % 21,02
Katılım Oranı : % 82,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEMİH DERE% 36,042.249
AK PARTİGÜRCAN GÜVEN% 32,142.006
YENİDEN REFAHNİYAZİ VURAL% 19,811.236
BAĞIMSIZKEMAL ASLAN% 6,89430
İYİ PARTİİSMAİL ÇORBACIOĞLU% 2,76172
ZAFER PARTİSİGÖKHAN KARAYOL% 0,5836
BTPMUAMMER ERKAN% 0,4327
DEVA PARTİSİRECEP KARABULUT% 0,2717
YTPMEHMET İBA% 0,2214
BÜYÜK BİRLİKMEHMET AKİF AS% 0,2113
HÜDA PARMEHMET EMİN ASLAN% 0,149
DİĞER% 0,138
DPAKİF HOROZ% 0,117
VATAN PARTİSİADİL KARADENİZ% 0,117
GELECEK PARTİSİRAMAZAN ÇAKAN% 0,16
MİLLETMAHMUT YURT% 0,064
GÜNEY

Açılan Sandık Oranı : % 27,78
Katılım Oranı : % 88,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ALİ ERAYDIN% 48,47858
AK PARTİHALİL AYHAN% 48,3855
DİĞER% 3,0554
İYİ PARTİALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ% 0,061
YENİDEN REFAHRAMAZAN SELEK% 0,061
ZAFER PARTİSİSERHAT BEDİR GİDİŞ% 0,061
HONAZ

Açılan Sandık Oranı : % 41,03
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYÜKSEL KEPENEK% 36,023.266
BÜYÜK BİRLİKTURGUT DEVECİOĞLU% 31,542.860
DİĞER% 21,381.938
MHPALİ SEMERCİ% 10,96994
İYİ PARTİOSMAN ÇAYBAŞI% 0,076
YENİDEN REFAHSALİH ÖĞÜTCEN% 0,011
YTPÖZGÜR BOZDAĞ% 0,011
HÜDA PARTAHİR GÜNER% 0,011
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 31,15
Katılım Oranı : % 80,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERKAN HAYLA% 51,962.053
AK PARTİMEHMET SALİH SAĞINÇ% 41,261.630
DİĞER% 2,3894
İYİ PARTİMEHMET UĞUR TATAR% 1,7268
YENİDEN REFAHMUSTAFA TATARCIM% 1,5260
BÜYÜK BİRLİKÖZKAN DÖNMEZ% 1,0140
ZAFER PARTİSİERDOĞAN İNCEDAYI% 0,083
SAADETBAHAETTİN GÜNER% 0,052
HÜDA PARBİLAL EKİNCİ% 0,021
MERKEZEFENDİ

Açılan Sandık Oranı : % 23,38
Katılım Oranı : % 81,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞENİZ DOĞAN% 57,6926.705
AK PARTİEKREM BAŞER% 32,4215.009
İYİ PARTİFATİH COŞKUN% 2,371.096
DİĞER% 1,74805
ZAFER PARTİSİYUSUF EREN ÇETİN% 1,51701
YENİDEN REFAHTAMER İM% 1,37635
DEM PARTİHASAN ELİŞ% 1,27586
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA UÇAN% 0,49226
MEMLEKETHAYDAR VOLKAN HAYTAOĞLU% 0,25115
DEVA PARTİSİFESİH CAN% 0,1886
SAADETMEHMET FATİH AKTAŞ% 0,1777
HÜDA PARCENGİZ DURMAZ% 0,1254
YTPPOLAT YEŞİL% 0,146
DPTUNCAY AYKAÇ% 0,0836
BTPAYŞE AVCI% 0,0733
VATAN PARTİSİSABRİ KASAPOĞLU% 0,0733
MİLLETNECATİ VARLIKLI% 0,0522
DSPİBRAHİM DOĞUKAN YILDIZ% 0,0316
ABPHAVVA BİLGİ% 0,028
PAMUKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 19,21
Katılım Oranı : % 89,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ RIZA ERTEMÜR% 39,2916.787
AK PARTİHALİL PEKDEMİR% 25,8911.059
DİĞER% 18,187.765
İYİ PARTİTÜRKAY BERBEROĞLU% 11,464.897
YENİDEN REFAHRAMAZAN GÜNEŞ% 1,92820
ZAFER PARTİSİOSMAN TERCAN% 0,97413
BÜYÜK BİRLİKRAMAZAN KARAHAN% 0,61261
DEM PARTİAYŞE LEVZAN SÜZÜK% 0,47202
SAADETHAKAN KAYA% 0,25105
MEMLEKETHÜSNÜ ORHUN İKİZ% 0,2294
DEVA PARTİSİMUSTAFA SEZER% 0,1562
TİPİBRAHİM DİNÇ% 0,0940
BTPMEHMET BAŞKAYA% 0,0835
HÜDA PARŞUAYİP TAŞAN% 0,0731
DPKADİR YATAĞAN% 0,0728
YTPESENGÜL ÜNAL% 0,0627
VATAN PARTİSİMÜZEYYEN SUSAR% 0,0522
MİLLETRECEP OĞUZALP% 0,0520
DSPHATUN ARICAN% 0,0416
TKPHALE TÜBLEK% 0,0311
ABPOSMAN DENİZ% 0,029
MİLLİ YOLOLGUN OKTAY DEMİRCAN% 0,016
BAĞIMSIZİBRAHİM UMMAN% 0,016
BAĞIMSIZMUSTAFA ALTIKULAÇ% 0,016
SARAYKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 28,41
Katılım Oranı : % 90,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET SALİH KONYA% 48,932.331
AK PARTİAHMET NECATİ ÖZBAŞ% 44,312.111
DEM PARTİŞABAN BADAK% 2,62125
İYİ PARTİAHMET ÇELİKAK% 2,41115
YENİDEN REFAHFATMA GÜNEŞ% 0,4421
ZAFER PARTİSİFATİH AKGÖREN% 0,3617
HÜDA PAROSMAN TUNÇ% 0,2713
GELECEK PARTİSİRAMAZAN KOÇYİĞİT% 0,199
DEVA PARTİSİÖZLEM ASİLTÜRK% 0,199
SAADETMELİKE KUTOĞLU% 0,094
VATAN PARTİSİALİ DİRENÇ% 0,094
BTPOSMAN TANRIVERDİ% 0,063
MİLLETMEHMET AYDEMİR% 0,042
SERİNHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 86,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN KILIÇ% 48,653.349
MHPCEMAL KOBAŞ% 48,163.315
İYİ PARTİŞÜKRÜ AVERİ% 1,67115
ZAFER PARTİSİİLYAS BEYTEMİR% 0,6746
YENİDEN REFAHASIM GÜNAY% 0,3625
MİLLETMUSTAFA ÇAKIROĞLU% 0,1712
SAADETÖMER YAĞCIOĞLU% 0,128
DEVA PARTİSİMEHMET GÖK% 0,096
HÜDA PARMEHMET NURİ ÇELİK% 0,064
VATAN PARTİSİYAŞAR KAYA% 0,032
BTPÖMER UÇAR% 0,011
YTPTANER SARIKAYA% 0,011
TAVAS

Açılan Sandık Oranı : % 21,43
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR TATIK% 55,912.795
AK PARTİHÜSEYİN İNAMLIK% 35,751.787
İYİ PARTİEMİN BARINER% 4,46223
YENİDEN REFAHHİLMİ ORTATEPELİ% 1,9899
ZAFER PARTİSİFATİH KARCI% 0,4824
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN AKYOL% 0,4623
DPMESUT KELEKCİO% 0,2613
HÜDA PARİLHAMİ ÇİFTÇİ% 0,189
SAADETALPEREN TURHAN% 0,168
HKPMERYEM GENÇER% 0,15
VATAN PARTİSİREMZİ PAYİR% 0,15
BTPŞERAFETTİN MUTLUBAŞ% 0,084
YTPGÖKHAN ULUATA% 0,063
MİLLETSAFİYE ÇATAL% 0,021

Kaynak: AA

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