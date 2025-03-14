Denver Havalimanı'nda Uçakta Yangın: Yolcular Tahliye Edildi

WASHINGTON, 14 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda American Airlines havayolu şirketine ait bir uçakta yangın çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.

Fox 8 televizyonunun haberine göre perşembe akşamı havalimanının C38 kapısındaki uçaktan "dumanların yükseldiği görülürken" herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Havalimanından yapılan açıklamada, "Kaydıraklar açılarak yolcular tahliye edildi" denildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, American Airlines'a ait 1006 uçuş sayılı bir Boeing 737-800 tipi uçağın, Colorado'nun Colorado Springs kentinden havalandıktan kısa süre sonra mürettebatın "motorda titreşimler" bildirmesi üzerine Denver'a yönlendirildiğini duyurdu.

American Airlines'a göre uçakta 172 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.