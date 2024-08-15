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Depremde ayağını kaybeden eşini sevgisiyle ayakta tutuyor

Ayaklarını kaybeden eşine bebek gibi bakıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde ayaklarını kaybeden kadın eşinin sevgisiyle hayata sımsıkı tutunuyor.

Kahramanmaraş'ta Eşe Yurdagül (67), depremde enkaz altında kaldığı için ayaklarını kaybetti. Yurdagül, eşi Durdu Yurdagül'ün (63), ile Dulkadiroğlu İlçesi Necip Fazıl Konteynerkent'te yaşamaya başladı. Yurdagül o günden sonra eşinin sevgiyle hayata tutundu. "Ben ayaklarımı kaybettim ama eşim bana ayaklarımı kaybettiğimi hissettirmedi" diyen Yurdagül, "Eşimin bana yaptığı bu iyiliği karşısında onu sırtımda bile taşırım" ifadesini kullandı.

Yurdagül, "Ayaklarımı depremde kaybettim. Ayağımın üzerine hatırlamıyorum ama bir şey düştü sonrasında da ayağımı kesmek zorunda kaldılar. Böyle olduktan sonra bana eşim bakıyor. Benim yemeğimi yapıyor, konteyneri temizliyor, banyomu yaptırıyor. Bu durumdan dolayı biraz zorlanıyorum ve akülü araba istiyorum hayırseverlerden. Eşim şuan bana bakıyor kendisi o halde olsaydı ben de kendisine bakardım. Daha önce eşim rahatsızlanmıştı, ben ona baktım. Kendisinin şuan bana yaptığı iyilik karşısında sırtımda bile taşırım onu. Ben eşimi çok seviyorum. Benim ayaklarım yok ama eşim bana çok yardımcı oluyor, bana eksiğini hissettirmiyor" dedi.

Eşim olmazsa ben yaşayamazdım diyen Durdu Yurdagül ise, "Ben eşime bakıyorum. Sabahleyin kahvaltısını hazırlıyorum. Çayını yapıyorum, bakkaldan ekmeği alıp geliyorum. Bulaşıkları yıkıyorum. Beraber kahvaltı yapıyoruz ve ben evi temizliyorum. Eşimin banyosunu ben yaptırıyorum. Depremde ayaklarını kaybetmesinin ardından bakımlarını ben yapıyorum. Eşim olmazsa ben yaşayamazdım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Eşim benim her şeyim oldu. Akşam olunca yemeği hazırlıyorum, beraber yiyoruz. Beraber geçinip gidiyoruz. Evimiz yıkıldığı için konteynerde kalıyoruz. Benim de başıma böyle bir şey gelse eşim de beni bırakıp gitmezdi. Bir ara ben hastalandığımda beni bırakmadı ve bana bakmıştı" ifadesini kullandı.