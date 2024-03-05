Depremzede Kadınlar, Ürettikleri Ürünlerle Hem Kazanç Sağlıyor Hem de Sosyalleşiyor

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Depremzede kadınlar, yaptıkları ürünlerle hem kazanç sağlıyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Depremden sonra kurulan pazarda el emeği göz nuru ürünler sergileniyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar yaptığı ürünleri sergileyerek,halkın beğenisine sunuyor.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesindeki meydanda el emeği göz nuru ürünleri sergileyen depremzede kadınlar, hem sosyal anlamda hem de ekonomik açıdan katkı sağlıyorlar.

Halk Eğitimde Usta Öğretici olarak çalışan Nihal Kesici, "Depremden sonra insanlara tekrardan umut ve hayat vermek için kurslarımıza başladık. Kurslarımız el sanatları kursları ve çeşitli kurslar gösteriyoruz. Kursa gelince hem psikolojik olarak hem de vücut olarak kendilerini iyi hissettiklerini söylüyorlar. Bayağı da güzel işler çıkarıyorlar. Bu çıkardıkları işleri bizim pazarımız var, Her cuma orada satışını gerçekleştiriyorlar. Hanımeli pazarı ve sadece hanımlara ait. Burada ortam çok güzel hem eğleniyorlar hem satışlarını yapıyorlar. Maddi olarak kendilerine destek sağlıyorlar. Kurs olarak malzemelerini veriyoruz hem de yaptıkları ürünlerden para kazanıyorlar" dedi.