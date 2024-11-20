Depremzedelere 2 Gün Ek Süre

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Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.

Açıklamada, ek süreyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği 90 günlük yasal başvuru süresinin tamamlanmış olacağı aktarıldı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, "Kıymetli Malatyalı kardeşlerim, hak sahipliği için müracaat yapamayanlar için 2 gün ek süre verilmiştir. Lütfen müracaat yapınız." ifadelerini kullandı.