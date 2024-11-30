Dera'da Göstericilere Ateş Açıldı

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Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Beşşar Esed güçleri, rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişine destek veren göstericilere ateş açtı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, Dera'nın İnhıl bölgesinde onlarca kişi, rejim karşıtı grupların ilerleyişine destek için toplandı.

Rejim güçleri, gösteriyi dağıtmak için ateş açtı.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.