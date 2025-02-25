Derbide 71 Kişi Hakkında Soruşturma

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, 8 kişi hakkında meşale yakmak, 5 kişi hakkında tribüne meşale sokmak, 5 kişi hakkında sahaya torpil atmak, 53 kişi hakkında da 'Sporda Şiddetli ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten' olmak üzere 71 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Spor Suçlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcılığı kamera kayıt incelemesinin devam ettiğini belirtti.

Dün akşam 52 bin 152 seyircinin izlediği maç ortaya çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. 10 bin 30 görevlinin yer aldığı stadda 71 kişi hakkında meşale ve taşkınlıktan adli süreç başlatıldı.

Spor Suçlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcılığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 8 kişi meşale yakmak, 5 kişi tribüne meşale sokmak, 5 kişi sahaya torpil atmak, 53 kişi "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten" soruşturma yürütülüyor. Meşale atarak yaralanmaya sebep olanlar bakımından kamera kayıt incelemesinin sürdüğü belirtildi.