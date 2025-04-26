Deriyle Sanat Yaratan Usta

Defterleri deri kullanarak sanata dönüştürüyor

ÇORUM - Çorum'da deri ciltleme sanatıyla uğraşan 35 yaşındaki usta, günlerce uğraştığı defterleri kapladığı deriyle adeta sanata dönüştürüyor. Büyük uğraşla kaplanan defterler yurtdışındaki müşterilerinden büyük ilgili görüyor.

Çorum'da yaşayan 35 yaşındaki Kazım Birdal Tüfekçi, 10 sene önce iş için gittiği İzmir'e bir ustanın yanında deri ciltleme sanatı eğitimi aldı. Daha sonra memleketi Çorum'a dönen Tüfekçi, sanatını icra etmek için bir iş yeri açtı. Açtığı iş yerinde yaptığı tasarımlarla defterleri deriyle kaplayan Tüfekçi'nin ciltleme sanatı hem yurtiçi hem de yurtdışından büyük ilgi görmeye başladı. Talebe göre, kalem, maske ve çanta tarzında tasarım ürünler de yapan Tüfekçi, adeta sanata dönüştürdüğü defterin iç kısmındaki yaprakları ise şamua denilen özel kağıttan yapıyor. Tamamen el işçiliğiyle üretilen defterlerin rölyef tekniğinden dolayı uzun süre dayanıklı, yazımı kolay ve sağlam ürünler olması sağlanıyor.

"Özellikle İngiltere, Amerika ve Almanya'ya gönderiyoruz"

Yaptığı deri ciltli defterleri daha çok yurt dışına gönderdiğini dile getiren Kazım Birdal Tüfekçi, "Yıllardır hediyelik eşya ve deri ürünleri üzerine çalışıyorum. Yaptığım iş, deri el sanatları olup ağırlıklı olarak deri ciltleme üzerine yoğunlaşmaktadır. Genellikle kendi defterlerimizi üretmekteyiz ve hediyelik eşya grubu ürünler yapmaktayız. Bunun yanı sıra, taleplere göre özel olarak el yazması Kur'an-ı Kerim ve farklı türlerde kitap ciltlemeleri de yapıyorum. Ürünlerimizi yurtiçinden ziyade daha çok yurtdışına, özellikle İngiltere, Amerika ve Almanya'ya gönderiyoruz. Kendi işimi 10 yıldır sürdürüyorum. Deri ciltleme sanatını İzmir'de bir ustanın yanında çalışarak öğrendim. Sonrasında kendi dükkanımı açarak bu işe profesyonel anlamda devam etmeye başladım. Yurtiçinde, özellikle turizmin canlı olduğu bölgelerden ürünlerimize talep geliyor. Ancak genel müşteri portföyümüz yurtdışı ağırlıklıdır. İşimizin en zorlu yönlerinden biri, yeni ürün ve tasarımlar ortaya koymaktır. Bu noktada el emeği ve tasarım gücü büyük önem taşır. Zaman zaman tek bir model üzerinde bir ay çalıştığımız oluyor. Ancak tasarım oturduğunda üretim süreci sorunsuz ilerliyor" dedi.

"Çorum'da ise bu işi bilen ve yapan tek kişiyim"

Mesleği Türkiye'de yapan sayılı ustalardan olduğunu dile getiren Tüfekçi, "Şu anda yanımda yetiştirebildiğim kimse yok. Normalde bu sanat, ustaların yanında çırak yetiştirerek devam eder, fakat şu an böyle bir imkanımız olmadı. Buna rağmen devletin sanata yönelik bazı desteklerinden faydalandığım oldu. Örneğin, Amerika'da New York Türkiye Ticaret Merkezi'nde iş yeri açma gibi bir girişimimiz oldu. Ancak bazı sebeplerden dolayı bu projeyi sürdüremedik. Meslek odaları yılbaşı, Tıp Bayramı gibi özel günlerde bizden özel ürün taleplerinde bulunuyor. Örneğin Tıp Bayramında anatomi temalı defter ve ajandalar isteniyor, biz de buna göre çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında kutlanan Cadılar Bayramı gibi özel günler için de uygun konseptlerde tasarımlar yapıyor, çanta ve maske tarzı ürünler üretiyoruz. Bazen bizi tanıyan kişiler el yazması Kur'an-ı Kerim getiriyor ve biz de onları özenle ciltliyoruz. Ancak kendi üretip satışını yaptığımız ürünlerin başında genellikle defterler geliyor. Bu sanatı Türkiye'de bilen ve uygulayan kişi sayısı yaklaşık 10'u geçmez. Çorum'da ise bu işi bilen ve yapan tek kişiyim" diye konuştu.