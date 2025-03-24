Dervişoğlu: "11 Aylık Genel Başkanım Adliye Koridorlarından Kendimi Kurtaramadım" - Son Dakika
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Dervişoğlu: "11 Aylık Genel Başkanım Adliye Koridorlarından Kendimi Kurtaramadım"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Soruşturmalar yapılıyor, kovuşturmalar yapılıyor, yargılamalar yapılıyor. 11 aylık genel başkanım adliye koridorlarında kendimi kurtaramadım. Her gün bir haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. Ya adliyedeyim, ya karakoldayım ya da cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu" dedi.

24.03.2025 21:28  Güncelleme: 00:38
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(ÇANAKKALE) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Soruşturmalar yapılıyor, kovuşturmalar yapılıyor, yargılamalar yapılıyor. 11 aylık genel başkanım adliye koridorlarında kendimi kurtaramadım. Her gün bir haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. ya adliyedeyim, ya karakoldayım ya da cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Çanakkale Lapseki Meydanında düzenlediği iftar programına katıldı. İftar öncesi bölgedeki esnafı ziyaret eden Dervişoğlu, esnafın bayramını kutladı.Programa Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de katıldı. İftar sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Genel Başkan olduğu günden beri adliye, karakol ve cezaevi gezmekten bıktığını belirtti.

"Ülkeyi yönettiğini zannedenlere buradan sesleniyorum; adalette hükmedin, adalette yönetin"

Lapseki belediye başkanının farklı görüş ve etnik kökenden gelenleri bir araya getirebildiği gibi bütün ülkenin de aynı şekilde bir araya gelebileceğini söyleyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bütün bunları Türkiye'de gerçekleştirebilmek de mümkün ama konuyu yapılabilmesi için adalet duygusunun hakim olması, herkesin kendisini adil bir toplumda yaşıyor gibi hissetmesi lazım. İçinde yaşadığımız günler de olup bitenlere baktığımızda üzülerek söylüyorum ki; yurdun her karış noktasına artık adaletsizlik, haksızlık ve huzursuzluk hakim olmuştur. Haksızlığın, hukuksuzluğun olduğu yerde adalet duygusu zedelenir. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda da zedelenmemiş hiç bir müessese kalmaz. O sebeple devletin dini madem ki adalettir, bu mübarek gecede, bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere buradan sesleniyorum; adaletle hükmedin, adaletle yönetin. Aksi takdirde hem ülkemize hem de inançlarınıza ihanet etmiş olmak durumuyla karşı karşıya kalırsınız."

"11 aylık genel başkanım adliye koridorlarında kendini kurtaramadım"

Ülkede her gün nir adaletsizlik yaşandığına dikkat çeken Dervişoğlu, "Soruşturmalar yapılıyor, kovuşturmalar yapılıyor, yargılamalar yapılıyor. 11 aylık genel başkanım adliye koridorlarında kendimi kurtaramadım. Her gün bir haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. ya adliyedeyim, ya karakoldayım ya da cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu? Siyasetçi kendisine yönetilmiş isnat ve iddialardan kendini kurtaramıyor, belediye başkanlarının hakkında soruşturmalar, kovuşturmalar yapılıyor. Sokakta gezen insan devlet tarafından adliyeye davet edildiğinde kendisini hukukun güvencesinde hissedemiyor. Kendimi hukukun güvencesinde hissedemediğim bir ülkede vatandaş ne yapsın" dedi.

"Meydanlar sadece adaletsizlik için değil geçim için de doluyor"

Vatandaşların sadece belediye başkanlarına yönelik adaletsizlik için değil gelir adaletsizliği için de meydanlarda olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Herkes zannediyor ki bütün bu olaylar bir merkezden yönetiliyor. Hayır bütün bu olaylar aslında Türkiye hiç yönetilmediği için yaşanıyor. Meydanlarda insanlar haksızlığa baş kaldırmak üzere toplanıyor. Meydanlarda sadece insanlarımız adaletsizliğe isyanından bulunmuyor. Başka gerekçeleri de var emekli, dul ve yetim tenceresini kaynatamayanlar en büyük adaletsizliğin mutfakta yaşandığını gördüğü için meydanları dolduruyor. Gençlerimiz geleceklerini vize kuyruklarında arıyorlar. Uğruna her şeyi vermeye razı oldukları bu güzelim ülkede kendileri hesabına bir gelecek inşa edemiyorlar o sebeple isyan ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Memleket konuşuyor, vatandaş feryat ediyor. Bu sesi duymayanlara yazıklar olsun diyorum"

Dervişoğlu, konuşması esnasında bir vatandaşın "Artık bir şey yapın" diyerek feryat etmesi üzerine vatandaşı yanına davet etti. Vatandaşın elindeki belediyenin iftariyelik torbasını alıp gösteren Dervişoğlu,"Belediye başkanımızın kurduğu helal iftar sofrasından hanesine yemek götürüyor. Utan Recep Tayyip Erdoğan utan" dedi.  Dervişoğlu, "Türkiye bu hale gelmiş. Türkiye bu hale gelmiş siz Dervişoğlu konuşsun diye bekliyorsunuz. Memleket konuşuyor, vatandaş feryat ediyor. Bu sesi duymayanlara yazıklar olsun diyorum" ifadelerini kulladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İYİ Parti, Politika, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu: '11 Aylık Genel Başkanım Adliye Koridorlarından Kendimi Kurtaramadım' - Son Dakika

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