Dervişoğlu'ndan DEM Parti'ye Yanıt

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin olarak, "Bu konuyla ilgili duruşumuz da son derece net olduğu için aramızda görüşmeye konu olabilecek bir şey de yok. Her şey kamuoyunun gözünün önünde cereyan ediyor ve kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla alakalı olarak da kamuoyunun hakim kanaatleri var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısının çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Dervişoğlu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından parti ziyaretlerine başlayan DEM Parti heyeti ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bahsettiğiniz konuyla ilgili bize iletilmiş herhangi bir talep yok. Geçen haftadan bugüne değişen herhangi bir şey yok. Bazı siyasi partiler hangi partilerle görüşeceklerini ya da görüşmeyeceklerini ifade ediyorlar, medya aracılığıyla birbirlerine haber gönderiyorlar. Bizim öyle bir tavrımız olmadığını biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili duruşumuz da son derece net olduğu için aramızda görüşmeye konu olabilecek bir şey de yok. Her şey kamuoyunun gözünün önünde cereyan ediyor ve kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla alakalı olarak da kamuoyunun hakim kanaatleri var. Biz de kamuoyunun hakim kanaatlerini her fırsatta kamuoyuyla buluşturmaya gayret sarf ediyoruz."