Dervişoğlu'ndan Öcalan Açıklaması

(ADANA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir muhabirin Abdullah Öcalan'a siyasi hak için referandum mu öneriyorsunuz yönündeki soruya, "Hayır ben öyle bir şey demedim, sakın öyle anlaşılmasın. Onun kararını sen veremezsin dedim. Millete sor bakalım millet ne diyecek dedim" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana il başkanlığında konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, bir muhabirin, "AK Parti iktidarında bir çok referandum yapıldı ve siz de biraz önce siyasi hak için bir referandum olmalı gibisinden bir şey söylediniz" sözlerine ilişkin, "Hayır ben öyle bir şey demedim, sakın öyle anlaşılmasın. Onun kararını sen veremezsin dedim. Millete sor bakalım millet ne diyecek dedim" yanıtını verdi.