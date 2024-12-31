Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, her yeni yılın büyük umutlarla karşılandığını belirterek, "Gelenin gidenden daha güzel bir yıl olması dilenir. Şüphesiz ben ve İYİ Partimiz de aynı güzel dilekler içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yılın mübarek üç aylar ile aynı gün başlayacağını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Her insanın kaderinin kendi çabasına bağlı olduğuna iman edenler olarak milletlerin kaderinin de kendi çabalarına bağlı olduğuna inanıyoruz. Kahramanca verdiğimiz Kurtuluş Mücadelemiz, Cumhuriyet'i kurabilmemiz, esaret zincirlerini kırıp atabilmemiz de işte o çabaya bağlı idi. Kader deyip geçemez, alın yazısı deyip susamazdık. Ekmeğimizin, sağlığımızın ve neşemizin eksilmediği, hayallerimizin ve umutlarımızın gerçek olacağı bir yıl dilerim."