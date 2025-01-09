DESMÜD Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Demirtaşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde, Fatih Aktaş'ın "Protestocu Kız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Demirtaşoğlu, demokratik ülkeleri üçüncü dünya ülkelerinden ayıran en temel özelliğin, "ifade özgürlüğü" olduğunu ancak Filistin söz konusu olunca bu hakkın Müslümanlara tanınmadığını söyledi. Filistinli ve Müslüman olduğu için insanların ifade özgürlüğünün önüne geçilmesine karşı olduğunu vurgulayan Demirtaşoğlu, Avrupa ve ABD'nin çifte standardına karşı olduğu için bu fotoğrafa oy verdiğini bildirdi.

Demirtaşoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Karenin, yaşam mücadelesini çok güzel anlattığını dile getiren Demirtaşoğlu, soğuk ve karlı ortamda, insanlar evinden çıkmaya bile imtina ederken her tarafın karla kaplı olduğu bir coğrafyada tilkinin hayatta kalmak için ciddi bir mücadele verdiğini anlattı. Demirtaşoğlu, hayvanın karlar altında yiyecek arayarak hayatta kalmaya çalıştığına dikkati çekti.

"Spor" kategorisinde, Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" başlıklı fotoğrafını seçen Demirtaşoğlu, milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin engelli olmasına rağmen hayattan kopmayıp, mücadeleci ve çalışkan ruhuyla altın madalya kazandığını, bunun sağlıklı insanlara da örnek olması gerektiğini vurguladı.

Demirtaşoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde, Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Bugünün çocuk ve gençlerinin, mevcut imkanlardan tatmin olmadığını belirten Demirtaşoğlu, "Geçmişte o kadar imkansızlık içinde kendi kıt imkanlarıyla eğlenmeyi başaran, aktivite yaratan ve bu konuda kafasındaki motorları çokça çalıştırabilen bir gençlik vardı. Şu an gençlikte, o motorların o kadar aktif olduğunu düşünmüyorum. Bu karede çocuklar, imkansızlıklar içinde kendi olanaklarını yaratıp birlikte olmanın coşkusunu yaşıyorlar. İmkansızlıklar için bu kadar eğlenebilmeleri, bu kadar imkan içinde eğlenemeyenlere örnek olsun diye bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" başlıklı fotoğrafına oy veren Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasinin olmadığı bir ülkede demokrasinin yerleşmesi, demokrasinin kazanması, halkın gerçekten seçme ve seçilme özgürlüğüne kavuşması, yeni bir cumhuriyet kurması, bağımsızlık mücadelesi, 9-10 yıl süren bir çaba sonucu bu noktaya gelmeleri ciddi bir başarı. Bu başarının öyküsü. Dolayısıyla ben yeni Suriye'yi destekliyorum. Oradaki demokrasiyi, halkların temsil edilmesini destekliyorum. Bir azınlığın ülkeyi yönetmesini değil, halkların ülkeyi yönetmesini destekliyorum."