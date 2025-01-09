DESMÜD Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DESMÜD Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

DESMÜD Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Zeki Demirtaşoğlu, 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasında çeşitli kategorilerde oy kullandı.

09.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Demirtaşoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde, Fatih Aktaş'ın "Protestocu Kız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Demirtaşoğlu, demokratik ülkeleri üçüncü dünya ülkelerinden ayıran en temel özelliğin, "ifade özgürlüğü" olduğunu ancak Filistin söz konusu olunca bu hakkın Müslümanlara tanınmadığını söyledi. Filistinli ve Müslüman olduğu için insanların ifade özgürlüğünün önüne geçilmesine karşı olduğunu vurgulayan Demirtaşoğlu, Avrupa ve ABD'nin çifte standardına karşı olduğu için bu fotoğrafa oy verdiğini bildirdi.

Demirtaşoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Karenin, yaşam mücadelesini çok güzel anlattığını dile getiren Demirtaşoğlu, soğuk ve karlı ortamda, insanlar evinden çıkmaya bile imtina ederken her tarafın karla kaplı olduğu bir coğrafyada tilkinin hayatta kalmak için ciddi bir mücadele verdiğini anlattı. Demirtaşoğlu, hayvanın karlar altında yiyecek arayarak hayatta kalmaya çalıştığına dikkati çekti.

"Spor" kategorisinde, Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" başlıklı fotoğrafını seçen Demirtaşoğlu, milli para okçu Öznur Cüre Girdi'nin engelli olmasına rağmen hayattan kopmayıp, mücadeleci ve çalışkan ruhuyla altın madalya kazandığını, bunun sağlıklı insanlara da örnek olması gerektiğini vurguladı.

Demirtaşoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde, Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Bugünün çocuk ve gençlerinin, mevcut imkanlardan tatmin olmadığını belirten Demirtaşoğlu, "Geçmişte o kadar imkansızlık içinde kendi kıt imkanlarıyla eğlenmeyi başaran, aktivite yaratan ve bu konuda kafasındaki motorları çokça çalıştırabilen bir gençlik vardı. Şu an gençlikte, o motorların o kadar aktif olduğunu düşünmüyorum. Bu karede çocuklar, imkansızlıklar içinde kendi olanaklarını yaratıp birlikte olmanın coşkusunu yaşıyorlar. İmkansızlıklar için bu kadar eğlenebilmeleri, bu kadar imkan içinde eğlenemeyenlere örnek olsun diye bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" başlıklı fotoğrafına oy veren Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasinin olmadığı bir ülkede demokrasinin yerleşmesi, demokrasinin kazanması, halkın gerçekten seçme ve seçilme özgürlüğüne kavuşması, yeni bir cumhuriyet kurması, bağımsızlık mücadelesi, 9-10 yıl süren bir çaba sonucu bu noktaya gelmeleri ciddi bir başarı. Bu başarının öyküsü. Dolayısıyla ben yeni Suriye'yi destekliyorum. Oradaki demokrasiyi, halkların temsil edilmesini destekliyorum. Bir azınlığın ülkeyi yönetmesini değil, halkların ülkeyi yönetmesini destekliyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel DESMÜD Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:37:47. #1.12#
SON DAKİKA: DESMÜD Başkanı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.